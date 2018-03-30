Загальні збори громадян - у розпалі!

Розпорядженням міського голови Олександра Медведьова підписаний графік проведення загальних зборів громадян за місцем проживання у березні-квітні поточного року. Збори вже відбулися у Займищі, Петрівці, Тур’ї, Чепельові й інших селах. Участь у них брали голова міськради, його заступники, секретар, представники управлінь і відділів ОТГ. Зацікавленість у подібній великій розмові проявляло й населення. До клубів, приміщень рад люди йшли охоче і напрямку порушували наболілі питання. На часі – нові зібрання. Приміром, про гірське ми розповімо вже наступного разу.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Олена КОМПАНЕЦЬ
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