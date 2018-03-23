Застраховані у Фонді особи отримують допомогу під час догляду за хворою дитиною

Фонд соціального страхування України здійснює оплату за листками непрацездатності по догляду за хворою дитиною. Право на отримання такої допомоги виникає у працюючого застрахованого громадянина, оскільки хвороба дитини є одним зі страхових випадків.
«Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня періоду, протягом якого дитина потребує догляду, але не довше 14 днів. Цей термін може бути збільшений у випадку, якщо дитина потребує стаціонарного лікування», – повідомив директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євген Баженков.
Листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному з працюючих членів сім’ї, або іншій працюючій особі. Розмір допомоги залежить від страхового стажу застрахованої особи: від 50 % середньої зарплати (якщо стаж не перевищує 3 роки) і до 100 % (якщо стаж – понад 8 років).
За інформацією директора виконавчої дирекції Фонду Євгена Баженкова, протягом перших двох місяців поточного року профінансовано 139,9 млн гривень допомоги за лікарняними листками у категорії «по догляду за хворим членом сім’ї», до якої включено і догляд за хворими дітьми.
Нагадаємо, щороку в Україні видається близько 5,4 млн лікарняних листків, більше 75 % з них видані на термін від 6 днів. Загалом у минулому році Фондом профінансовано більше 4 млн лікарняних, на що направлено майже 9,5 млрд гривень.
Докладніше щодо видачі листків непрацездатності, призначення та надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною читайте на офіційному веб-порталі ФССУ.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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