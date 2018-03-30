Глава Уряду наполягає на проведенні масштабних перевірок громадських закладів на пожежну безпеку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ та іншим органам провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки.
Про це Глава Уряду сказав під час засідання Кабінету Міністрів. «У російському місті Кемерово сталася страшна трагедія, загинули діти. Хотів би висловити співчуття родичам загиблих», - сказав Володимир Гройсман. Він підкреслив, що подібні події треба попереджувати, а для цього потрібна система контролю. «Уряд ухвалив рішення дозволити ДСНС перевіряти місця скупчення людей на предмет безпеки, але очевидно, що роботу потрібно розширити. Даємо доручення ДСНС, Мінрегіону, іншим органам та місцевій владі розпочати масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів, шкіл, садочків, клубів, – всіх міст, де перебувають люди», - сказав Прем’єр-міністр. 25 березня в російському місті Кемерово згорів торгово-розважальний комплекс «Зимова вишня». За офіційними даними, загинуло понад 60 людей, в тому числі 40 дітей. За даними журналістів та очевидців трагедії, кількість загиблих набагато більша. Попередні результати розслідування події довели, що центр був зданий в експлуатацію без погодження через невідповідність нормам протипожежної безпеки.
Про це Глава Уряду сказав під час засідання Кабінету Міністрів. «У російському місті Кемерово сталася страшна трагедія, загинули діти. Хотів би висловити співчуття родичам загиблих», - сказав Володимир Гройсман. Він підкреслив, що подібні події треба попереджувати, а для цього потрібна система контролю. «Уряд ухвалив рішення дозволити ДСНС перевіряти місця скупчення людей на предмет безпеки, але очевидно, що роботу потрібно розширити. Даємо доручення ДСНС, Мінрегіону, іншим органам та місцевій владі розпочати масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів, шкіл, садочків, клубів, – всіх міст, де перебувають люди», - сказав Прем’єр-міністр. 25 березня в російському місті Кемерово згорів торгово-розважальний комплекс «Зимова вишня». За офіційними даними, загинуло понад 60 людей, в тому числі 40 дітей. За даними журналістів та очевидців трагедії, кількість загиблих набагато більша. Попередні результати розслідування події довели, що центр був зданий в експлуатацію без погодження через невідповідність нормам протипожежної безпеки.
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