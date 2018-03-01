Злодій обікрав навіть рідну бабусю

18 лютого надійшло повідомлення на службу «102» про те, що сталася ДТП біля прикордонного загону. Постраждалих нема.
20 лютого надійшло повідомлення про те, що цього дня у селі Нові Боровичі навпроти спиртозаводу фура знесла електроопору. Постраждалих нема.
22 лютого надійшов рапорт співробітника про те, що гр. А. незаконно отримує допомогу одиноким матерям. Вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
24 лютого надійшло повідомлення про те, що відома заявнику особа викрала гроші у своєї бабусі.
20 лютого надійшло повідомлення про те, що цього дня у селі Нові Боровичі навпроти спиртозаводу фура знесла електроопору. Постраждалих нема.
22 лютого надійшов рапорт співробітника про те, що гр. А. незаконно отримує допомогу одиноким матерям. Вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
24 лютого надійшло повідомлення про те, що відома заявнику особа викрала гроші у своєї бабусі.
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