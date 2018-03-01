На публічному звіті голови райдержадміністрації

На минулому тижні відбувся щорічний публічний звіт голови райдержадміністрації Валерія Радібеди. До участі в заході були запрошені міський голова Олександр Медведьов та його заступники, голова райради Ніна Кухаренко, керівники організацій та установ району, громадськість.
У зв’язку з утворенням Сновської об’єднаної територіальної громади, доходна та видаткова частини районного бюджету 2017 року, порівняно з минулими роками, кардинально змінилися, причому видаткова частина зменшилася майже на 47 мільйонів гривень.
Наш район увійшов повністю до складу ОТГ, тож багато повноважень і деякі структурні підрозділи РДА у 2017 році було передано у міську раду. Зокрема, освіта, культура і медицина. Наразі в підпорядкуванні райдерж-адміністрації залишилися реєстр виборців, управління соцзахисту населення, служба у справах дітей, архів, ЦНАП, архітектура, відділ АПК, відділ економічного розвитку та ЖКГ, фінвідділ, сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій та інші. Про роботи всіх цих структур за минулий рік детально поінформував Валерій Васильович. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків районного бюджету за 2017 рік займав соцзахист та соцзабезпечення населення. Протягом року особлива увага райдержадміністрацією приділялась проведенню енергозберігаючих заходів, підтримці індивідуального житлового будівництва тощо.
Серед пріоритетів роботи райдержадміністрації Валерій Васильович назвав залучення інвестицій в економіку району. У свою чергу депутат міської ради В’ячеслав Матвієнко поставив запитання: чому ми не втримали інвестора, котрий хотів побудувати склозавод. Як пояснив присутній на заході міський голова Олександр Медведьов, для цього підприємства необхідний пісок відповідного стандарту та наявність поряд комунікацій (залізниці та ліній електропередач). Пісок підходить з Гірська та Клюсів, але там нема залізної дороги. Отже, інвестору не вигідний наш район. Щодо іншого інвестора, який хоче мати земельну ділянку площею не менше 100 га, то таку територію вже знайшли, будуть вестися домовленості із зацікавленими особами.
На завершення звіту голова РДА подякував усім керівникам району за добросовісне виконання поставлених завдань. А також зауважив, що поряд з певними успіхами залишається ще багато проблем. Серед них – каналізування району «П`ятикути», закриття автопідприємства через складний фінансовий стан, вплив на ринок праці демографічної кризи і спрощеного доступу до країн Європи. Тому район, як і Україна в цілому, втрачає працівників, які шукають заробіток за кордоном. В той же час експорт виробленої продукції підприємствами Сновщини знизився, в порівнянні з минулим роком, майже на 40%. Наразі на території Сновщини зареєстровано 61 мале та середнє підприємство, а також 509 фізичних осіб-підприємців, де працює майже 2000 осіб.
Міський голова після звіту зазначив, що міська рада ОТГ, райрада і райдержадміністрація працювали у 2017 році злагоджено, тож і надалі є сподівання працювати консолідовано на розвиток безпечної і комфортної громади.
Присутній на зібранні член громадської ради при РДА Іван Зуб запитав про фермерство на Сновщині та майбутню долю району. Валерій Радібеда назвав кілька програм, які підтримують селян. Зокрема, пільгове кредитування фермерів на придбання сільгосптехніки. Щодо адміністративного устрою і зокрема долі нашого району, то скоріш за все вся наша ОТГ ввійде до складу Корюківського району. У перспективі – утворення в області 5 районів (повітів). Відповідно вже зараз іде оптимізація штату райдерж-адміністрації.
Анатолій Дуля, керівник ПрАТ «Комунальник», попросив керівництво райдерж-адміністрації допомоги у вирішенні проблеми підприємства: «Гроші за надані послуги нашим ПрАТ, які надійшли від субсидій та інших соцпільг, знаходяться на рахунку в казначействі. Але забрати ми їх не можемо, тільки проплатити за енергоносії. Через це у нас скоро виникне затримка із зарплатою». Голова РДА погодився посприяти у вирішенні питання і направити спільне з керівництвом «Комунальника» звернення до губернатора, щоб вирішити цю проблему.
З повним звітом голови РДА можна ознайомитися на блозі райгазети «Промінь» та на сайті райдержадміністрації.
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