Кількість медзакладів, що направляють на реабілітацію за кошти Фонду соцстрахування, збільшилась утричі

З цього року можливість направляти працюючих українців на реабілітаційне лікування, що надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, має кожен заклад охорони здоров’я, де наявні стаціонарні відділення. Про це повідомив голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко.
«Раніше лікувальні заклади заключали договори із Фондом, аби мати можливість направляти своїх пацієнтів на відновне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів. Хворому мало пощастити потрапити саме в ту лікарню, де цей договір був, щоб пройти реабілітацію за кошти Фонду, – говорить Володимир Саєнко. – Рішенням правління ФССУ ця система була повністю переформатована, і з 1 січня 2018 року в 3,5 рази збільшилась мережа лікарень, які інформують Фонд про наявність в них на лікуванні пацієнта, який потребує подальшої реабілітації. Якщо особа застрахована, Фонд соцстрахування повністю профінансує проходження нею курсу відновного лікування».
За його словами, це дозволить значно збільшити охоплення працюючих реабілітаційним лікуванням за кошти Фонду.
Зазначимо, з початку 2018 року на відновне лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів були направлені 3200 осіб.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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