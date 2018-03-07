Про освітлення, воду, гарного старосту

У Займищі
28 лютого розпочалися сільські сходи, і першим селом Сновської об’єднаної територіальної громади, де такий захід відбувся, стало Займище.
Це село з охайними вулицями, повирубуваними хащами, пофарбованими парканами і відремонтованими будинками. По вулиці приємно було їхати, навіть Сновськ не всюди може похвалитися таким порядком. На збори прибули заступник міського голови Іван Орда та заступник начальника управління соцзахисту населення РДА Олена Луц. В.о. старости Андрій Ларченко докладно прозвітував про зроблене за рік на території сільради, до складу якої входить Займище та М.Щимель. Зокрема, зазначив, що значну увагу приділяють благоустрою. (До речі, від ОТГ у подарунок Займищанській сільраді подарували бензокосу, яка стане в пригоді влітку). Демографічна криза прогресує і тут: в цих селах народилася лише одна дитина, а померло вісім людей. В селі працює ФАП, клуб, магазин, бібліотека. Дітей на навчання та у садочок підвозять до Сновська.
Після виступу в.о.старости та гостей зі Сновська селяни озвучили свої запитання та побажання. Серед них – ремонт мосту через річку Снов. Його використовують не тільки для сільськогосподарських робіт, переходу корів на випаси, а й багато відпочивальників влітку їде через нього на пляж чи риболовлю. Тож Іван Григорович зобов’язав Андрія Ларченка чітко визначити об’єм робіт, а міськрада на це гроші виділить.
Переймалися люди, що в селі відсутнє вуличне освітлення. Їх запевнили, що в цьому році на центральній вулиці його зроблять.
«Лісовози руйнують наші дороги, зробіть що-небудь! – просили займищани. - Адже зробленої підсипки і грейдерування вистачає до першої важкої машини, завантаженої лісом!» На це вони отримали відповідь, що заборонити возити ліс і закрити пилорами не можна. Деревообробні підприємства в нашій місцевості переважають в наданні роботи і сплаті податків. А дорогу будуть ремонтувати постійно, бо тепер в громаді є своя спецтехніка для цього.
Було запитання про можливість відновлення роботи водогону. У М.Щимелі він є, а от у Займищі башта і насос справні, а щитову зловмисники порізали на металолом. Для того, щоб вода пішла в домівки селян по вул. Перемоги, споживачами мають стати не менш як 40 осель. Інакше тарифи на воду будуть захмарні, а водогін невигідно буде утримувати. Вирішили додатково провести опитування щодо кількості бажаючих селян підключитися до мережі. Якщо займищани вирішать, що централізоване водопостачання їм потрібне, то обслуговування водогону обіцяло взяти на себе ПрАТ «Комунальник».
Ще громадян хвилює питання, чи будуть приймати молоко «від дядькового двору». Адже навряд чи їм вдасться створити кооператив, самим купити холодильну установку, якщо в селі всього залишилось небагато корів. «Чим думають депутати в Києві, коли приймають такі закони? Наше молоко, яке п’ємо від діда-прадіда, вже погане. А те, що в супермаркеті продається і має термін зберігання півроку – корисне!» - обурювалися люди. Правда, дійсно, на їхньому боці. Це ж треба ще й доїльний апарат придбати в кооператив, щоб не було дотику молока з повітрям, і ганяти кудись корів доїтися двічі на день?!!
Запитували на сході про дотації на молодняк. Про те, як оформити документацію на землю, що призначена для пасовища і сінокосу. Молоді мами, які прийшли на сход, просили посприяти міськраду в дооблаштуванні дитячого майданчика в центрі Займища гіркою і каруселлю.
Зібрання проходило у місцевому клубі, по діловому, без зайвого галасу. Люди дякували Андрію Ларченку за плідну роботу і говорили: «Бачимо зміни, за два роки у нас було зроблено більше, ніж за 10 попередніх».
На завершення зібрання Андрій Ларченко подякував за розуміння і підтримку місцевим підприємцям та всім, хто небайдужий до долі громади. Іван Орда запевнив, що висловлені думки кожного, хто прийшов на сход, важливі й будуть враховані у подальшій роботі ОТГ. У співпраці з в.о. старостою і мешканцями Займища та М.Щимеля все буде поступово вирішуватися.
На сход із 462 мешканців прийшло 23 людини, з них – лише один мужчина. Депутат міськради (вона ж і діловод) Наталія Омельяненко, теж взяла участь у сході та детально занотувала всі озвучені земляками проблеми, які вони вважають за потрібне вирішити для комфортного і безпечного життя в селі.
Лариса МАРТИНЕНКО
фото автора
28 лютого розпочалися сільські сходи, і першим селом Сновської об’єднаної територіальної громади, де такий захід відбувся, стало Займище.
Це село з охайними вулицями, повирубуваними хащами, пофарбованими парканами і відремонтованими будинками. По вулиці приємно було їхати, навіть Сновськ не всюди може похвалитися таким порядком. На збори прибули заступник міського голови Іван Орда та заступник начальника управління соцзахисту населення РДА Олена Луц. В.о. старости Андрій Ларченко докладно прозвітував про зроблене за рік на території сільради, до складу якої входить Займище та М.Щимель. Зокрема, зазначив, що значну увагу приділяють благоустрою. (До речі, від ОТГ у подарунок Займищанській сільраді подарували бензокосу, яка стане в пригоді влітку). Демографічна криза прогресує і тут: в цих селах народилася лише одна дитина, а померло вісім людей. В селі працює ФАП, клуб, магазин, бібліотека. Дітей на навчання та у садочок підвозять до Сновська.
Після виступу в.о.старости та гостей зі Сновська селяни озвучили свої запитання та побажання. Серед них – ремонт мосту через річку Снов. Його використовують не тільки для сільськогосподарських робіт, переходу корів на випаси, а й багато відпочивальників влітку їде через нього на пляж чи риболовлю. Тож Іван Григорович зобов’язав Андрія Ларченка чітко визначити об’єм робіт, а міськрада на це гроші виділить.
Переймалися люди, що в селі відсутнє вуличне освітлення. Їх запевнили, що в цьому році на центральній вулиці його зроблять.
«Лісовози руйнують наші дороги, зробіть що-небудь! – просили займищани. - Адже зробленої підсипки і грейдерування вистачає до першої важкої машини, завантаженої лісом!» На це вони отримали відповідь, що заборонити возити ліс і закрити пилорами не можна. Деревообробні підприємства в нашій місцевості переважають в наданні роботи і сплаті податків. А дорогу будуть ремонтувати постійно, бо тепер в громаді є своя спецтехніка для цього.
Було запитання про можливість відновлення роботи водогону. У М.Щимелі він є, а от у Займищі башта і насос справні, а щитову зловмисники порізали на металолом. Для того, щоб вода пішла в домівки селян по вул. Перемоги, споживачами мають стати не менш як 40 осель. Інакше тарифи на воду будуть захмарні, а водогін невигідно буде утримувати. Вирішили додатково провести опитування щодо кількості бажаючих селян підключитися до мережі. Якщо займищани вирішать, що централізоване водопостачання їм потрібне, то обслуговування водогону обіцяло взяти на себе ПрАТ «Комунальник».
Ще громадян хвилює питання, чи будуть приймати молоко «від дядькового двору». Адже навряд чи їм вдасться створити кооператив, самим купити холодильну установку, якщо в селі всього залишилось небагато корів. «Чим думають депутати в Києві, коли приймають такі закони? Наше молоко, яке п’ємо від діда-прадіда, вже погане. А те, що в супермаркеті продається і має термін зберігання півроку – корисне!» - обурювалися люди. Правда, дійсно, на їхньому боці. Це ж треба ще й доїльний апарат придбати в кооператив, щоб не було дотику молока з повітрям, і ганяти кудись корів доїтися двічі на день?!!
Запитували на сході про дотації на молодняк. Про те, як оформити документацію на землю, що призначена для пасовища і сінокосу. Молоді мами, які прийшли на сход, просили посприяти міськраду в дооблаштуванні дитячого майданчика в центрі Займища гіркою і каруселлю.
Зібрання проходило у місцевому клубі, по діловому, без зайвого галасу. Люди дякували Андрію Ларченку за плідну роботу і говорили: «Бачимо зміни, за два роки у нас було зроблено більше, ніж за 10 попередніх».
На завершення зібрання Андрій Ларченко подякував за розуміння і підтримку місцевим підприємцям та всім, хто небайдужий до долі громади. Іван Орда запевнив, що висловлені думки кожного, хто прийшов на сход, важливі й будуть враховані у подальшій роботі ОТГ. У співпраці з в.о. старостою і мешканцями Займища та М.Щимеля все буде поступово вирішуватися.
На сход із 462 мешканців прийшло 23 людини, з них – лише один мужчина. Депутат міськради (вона ж і діловод) Наталія Омельяненко, теж взяла участь у сході та детально занотувала всі озвучені земляками проблеми, які вони вважають за потрібне вирішити для комфортного і безпечного життя в селі.
Лариса МАРТИНЕНКО
фото автора
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