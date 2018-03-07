Про дивні тарифи «швидкої», автобусне сполучення й інші гарячі проблеми

У Петрівці
В останній день зими у Петрівці відбувся сільський сход, на якому про свою роботу перед односельцями прозвітувала в.о. старости Марія Деркач. На сході були присутні голова міської ради Олександр Медведьов, секретар міськради Наталія Самойлова та заступник очільника інформвідділу Наталія Смоляк.
У своєму виступі Марія Федорівна Деркач підвела підсумки зробленого громадою за 2017 рік та поділилася планами на майбутнє.
Найбільше хвилювали людей розбиті дороги, велика кількість крадіжок та найголовніше – відсутність транспортного сполучення зі Сновськом. До Чернігова людям добиратися простіше та зручніше, ніж до районного центру, куди ходить автобус лише у вівторок. Хоча останню проблему Марія Деркач вже активно вирішує, вона запевнила людей, що після проведення тендеру (1 березня) у селі з’явиться свій перевізник до Сновська, який здійснюватиме маршрут декілька разів на тиждень.
Виступали й керівники діючих у Петрівці структур: Василь Шмаровоз – директор НВК, якого хвилювало питання з ремонту школи. На його думку, слід зробити утеплення приміщення, замінити деякі вікна та покрівлю даху, який починає протікати в двох місцях. Прозвітували про діяльність ПСП «Яна Плюс» (керівник Олександр Веселий) головний агроном ПСП Сергій Алєксєєв, завідуюча амбулаторією Раїса Томащук, директор будинку культури Ігор Сергєєв, який дякував міській раді за ремонт приміщення, та дільничний Андрій Аникієнко, який застеріг громадян бути пильними через велику кількість телефонних шахраїв. А з питанням про крадіжки пообіцяв розібратися, при цьому наголосивши, що по селах працює лише два дільничні і одразу, як-то кажуть, по гарячих слідах, виїхати на виклик не завжди вдається вчасно.
Але найбільше схвилювала людей проблема зі «швидкою допомогою». Люди просили розібратися, чому зі Сновська вона приходить безкоштовно, а при виклику своєї карети «швидкої» слід заплатити 180 гривень? (таксі натомість коштує 120). Також висловили обурення з приводу обслуговування селян в ЦРЛ. Їх або ж не хочуть приймати взагалі, або обслуговують в останню чергу, а люди, котрі приїхали автобусом, не мають змоги чекати так довго. Їм хотілося б, щоб лікарі приїздили до них частіше, а не лише раз на рік. Багато неясностей у мешканців було з приводу програми «Доступні ліки», адже знову ж таки, щоб придбати їх, слід отримати рецепт від лікаря, а хворі пенсіонери не в змозі це зробити.
Завершувався сход виступом Олександра Медведьова, який прозвітував про виконані плани в Петрівці. Зокрема: у селі встановлено 48 ліхтарів (освітлено 4 вулиці), побудовано дитячий майданчик, знешкоджено аварійні дерева, придбано пожежну машину, яка вже була задіяна при пожежі у Камці, зроблено ремонти в НВК та будинку культури.
У планах міськради – реконструкція БК, закінчення ремонту НВК, освітлення вулиці Семака, поточні ремонти вулиць (дороги). Голова міської ради пообіцяв взяти питання, котрі хвилюють петровлян, під свій особистий контроль і в найближчий час їх вирішити.
Також до уваги жителів була представлена презентація зі змінами Сновщини після створення ОТГ. А закінчувався сход на доволі позитивній ноті, адже працівниками будинку культури був підготовлений невеличкий концерт, в якому вони продемонстрували, що у Петрівці живуть талановиті і щирі люди, яким небайдужа доля свого рідного краю.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
В останній день зими у Петрівці відбувся сільський сход, на якому про свою роботу перед односельцями прозвітувала в.о. старости Марія Деркач. На сході були присутні голова міської ради Олександр Медведьов, секретар міськради Наталія Самойлова та заступник очільника інформвідділу Наталія Смоляк.
У своєму виступі Марія Федорівна Деркач підвела підсумки зробленого громадою за 2017 рік та поділилася планами на майбутнє.
Найбільше хвилювали людей розбиті дороги, велика кількість крадіжок та найголовніше – відсутність транспортного сполучення зі Сновськом. До Чернігова людям добиратися простіше та зручніше, ніж до районного центру, куди ходить автобус лише у вівторок. Хоча останню проблему Марія Деркач вже активно вирішує, вона запевнила людей, що після проведення тендеру (1 березня) у селі з’явиться свій перевізник до Сновська, який здійснюватиме маршрут декілька разів на тиждень.
Виступали й керівники діючих у Петрівці структур: Василь Шмаровоз – директор НВК, якого хвилювало питання з ремонту школи. На його думку, слід зробити утеплення приміщення, замінити деякі вікна та покрівлю даху, який починає протікати в двох місцях. Прозвітували про діяльність ПСП «Яна Плюс» (керівник Олександр Веселий) головний агроном ПСП Сергій Алєксєєв, завідуюча амбулаторією Раїса Томащук, директор будинку культури Ігор Сергєєв, який дякував міській раді за ремонт приміщення, та дільничний Андрій Аникієнко, який застеріг громадян бути пильними через велику кількість телефонних шахраїв. А з питанням про крадіжки пообіцяв розібратися, при цьому наголосивши, що по селах працює лише два дільничні і одразу, як-то кажуть, по гарячих слідах, виїхати на виклик не завжди вдається вчасно.
Але найбільше схвилювала людей проблема зі «швидкою допомогою». Люди просили розібратися, чому зі Сновська вона приходить безкоштовно, а при виклику своєї карети «швидкої» слід заплатити 180 гривень? (таксі натомість коштує 120). Також висловили обурення з приводу обслуговування селян в ЦРЛ. Їх або ж не хочуть приймати взагалі, або обслуговують в останню чергу, а люди, котрі приїхали автобусом, не мають змоги чекати так довго. Їм хотілося б, щоб лікарі приїздили до них частіше, а не лише раз на рік. Багато неясностей у мешканців було з приводу програми «Доступні ліки», адже знову ж таки, щоб придбати їх, слід отримати рецепт від лікаря, а хворі пенсіонери не в змозі це зробити.
Завершувався сход виступом Олександра Медведьова, який прозвітував про виконані плани в Петрівці. Зокрема: у селі встановлено 48 ліхтарів (освітлено 4 вулиці), побудовано дитячий майданчик, знешкоджено аварійні дерева, придбано пожежну машину, яка вже була задіяна при пожежі у Камці, зроблено ремонти в НВК та будинку культури.
У планах міськради – реконструкція БК, закінчення ремонту НВК, освітлення вулиці Семака, поточні ремонти вулиць (дороги). Голова міської ради пообіцяв взяти питання, котрі хвилюють петровлян, під свій особистий контроль і в найближчий час їх вирішити.
Також до уваги жителів була представлена презентація зі змінами Сновщини після створення ОТГ. А закінчувався сход на доволі позитивній ноті, адже працівниками будинку культури був підготовлений невеличкий концерт, в якому вони продемонстрували, що у Петрівці живуть талановиті і щирі люди, яким небайдужа доля свого рідного краю.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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