Ювілярка-остарбайтер духом не падає

У свої 95 років уродженка Жоведі, а наразі сновчанка Марія Михайлівна Бобровник почувається не обійденою увагою, пожвавленою і усміхненою.
Дату, яку жінка днями зустріла, приєдналися відзначити активісти ради ветеранів, інші гості. Вони мали за честь вручити довгожительці (колишньому остарбайтеру) квіти і подаруночок, підтримати теплими словами.
Сімнадцятирічною дівчиною у далекому 1942 Марія Михайлівна була вивезена на німецькі примусові роботи, зазнаючи справжній геноцид і поневіряння, але в 1945 змогла дістатися рідної домівки, де й досьогодні залишається активною, затребуваною.
Любов’ю її оточують донька та усі рідні, а сновська земля напуває силою й добром.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Дату, яку жінка днями зустріла, приєдналися відзначити активісти ради ветеранів, інші гості. Вони мали за честь вручити довгожительці (колишньому остарбайтеру) квіти і подаруночок, підтримати теплими словами.
Сімнадцятирічною дівчиною у далекому 1942 Марія Михайлівна була вивезена на німецькі примусові роботи, зазнаючи справжній геноцид і поневіряння, але в 1945 змогла дістатися рідної домівки, де й досьогодні залишається активною, затребуваною.
Любов’ю її оточують донька та усі рідні, а сновська земля напуває силою й добром.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий