Фонд соціального страхування виплатив 900 млн гривень допомоги по вагітності та пологах

У першому кварталі 2018 року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по вагітності та пологах для майже 48 тис. застрахованих осіб. За оперативними даними загальна сума нарахованих виплат склала більше 900 млн гривень.
За словами голови правління Фонду Володимира Саєнка, право на отримання матеріального забезпечення у зв’язку із вагітністю та пологами у розмірі 100% середньої заробітної плати мають усі працевлаштовані жінки. Також допомога може бути нарахована одному із застрахованих опікунів у разі усиновлення.
«Під опікою Фонду соціального страхування сьогодні знаходиться близько 6 млн жінок. Допомога надається у формі матеріального забезпечення, яке повністю компенсує втрату заробітної плати за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, податки та внески з цієї суми не утримуються», – зазначає Володимир Саєнко.
Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, що видається лікувально-профілактичним закладом, у якому застрахована особа перебуває на обліку.
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Тривалість листка непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами
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Особливості видачі
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126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів)
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Листок непрацездатності видається з 30 тижнів вагітності
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180 календарних днів (90 днів до передбачуваного дня пологів і 90 днів після пологів)
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Вагітність та пологи жінок, віднесених до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Листок непрацездатності видається з 27 тижнів вагітності
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14 календарних днів
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Листок непрацездатності видається додатково до основного листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді
Нагадаємо, сума допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів ФССУ, обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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