Сновська міська рада запрошує мешканців громади до обговорення Стратегії розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2024 роки

Дорогі земляки!
У період з жовтня 2017 р. по січень 2018 року робочою групою Сновської ОТГ при сприянні експертів Центру розвитку місцевого самоврядування програми U-Lead з Європою був напрацьований проект документа "Стратегія розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2024 роки", який сьогодні виноситься на громадське обговорення/консультації.
Повний текст Стратегії розміщено на сайті Сновської міської ради в розділі «Оголошення». Обговорення триватиме до 1 лютого 2018 року включно.
Етап громадського обговорення є найважливішим у формуванні Стратегії нашої громади, оскільки від кожного з мешканців буде залежати, в якому напрямі ми будемо будувати спроможну громаду в найближчі 7 років та куди будемо вкладати свої ресурси, державні кошти та кошти міжнародної технічної допомоги.
Після врахування ваших пропозицій Стратегія буде доопрацьована і винесена на сесію Сновської міської ради для затвердження. Ваші коментарі та пропозиції щодо завдань Стратегії прохання надсилати до 01.02.2018 року на e-mail: snovmr@ukr.net. Прийом пропозицій на паперових носіях здійснюється за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності,19, відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради (каб. 11). Також за цією адресою ви можете отримати консультації.
Важливо! Ваші пропозиції будуть братися до уваги за умови, що вони будуть містити ім’я, прізвище та адресу подавача.
З повагою - міський голова Олександр Медведьов
У період з жовтня 2017 р. по січень 2018 року робочою групою Сновської ОТГ при сприянні експертів Центру розвитку місцевого самоврядування програми U-Lead з Європою був напрацьований проект документа "Стратегія розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2024 роки", який сьогодні виноситься на громадське обговорення/консультації.
Повний текст Стратегії розміщено на сайті Сновської міської ради в розділі «Оголошення». Обговорення триватиме до 1 лютого 2018 року включно.
Етап громадського обговорення є найважливішим у формуванні Стратегії нашої громади, оскільки від кожного з мешканців буде залежати, в якому напрямі ми будемо будувати спроможну громаду в найближчі 7 років та куди будемо вкладати свої ресурси, державні кошти та кошти міжнародної технічної допомоги.
Після врахування ваших пропозицій Стратегія буде доопрацьована і винесена на сесію Сновської міської ради для затвердження. Ваші коментарі та пропозиції щодо завдань Стратегії прохання надсилати до 01.02.2018 року на e-mail: snovmr@ukr.net. Прийом пропозицій на паперових носіях здійснюється за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності,19, відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради (каб. 11). Також за цією адресою ви можете отримати консультації.
Важливо! Ваші пропозиції будуть братися до уваги за умови, що вони будуть містити ім’я, прізвище та адресу подавача.
З повагою - міський голова Олександр Медведьов
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