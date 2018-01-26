Крадуть усе, що попадається...

18 січня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що цього дня заявник виявив зникнення мотора електричного, ЗІД мотора. Злодії потрапили до господарчої будівлі, збивши навісний замок.
20 січня надійшло повідомлення про те, що у заявника вкрали телефон «Самсунг».
22 січня надійшло повідомлення про те, що у заявника вкрали велосипед «Україна».
20 січня надійшло повідомлення про те, що у заявника вкрали телефон «Самсунг».
22 січня надійшло повідомлення про те, що у заявника вкрали велосипед «Україна».
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