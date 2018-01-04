Напередодні Нового року – 26 грудня - Сновська районна організація ветеранів провела пленум, на якому голова організації Людмила Кравець прозвітувала про свою роботу за рік. У роботі пленуму взяли участь перший заступник голови РДА Володимир Карпенко, секретар міськради Наталія Самойлова, начмед Ірина Якубовська. На зустріч прибули голови первинних організацій Сновщини. Під час засідання ветерани обговорили питання, які їх хвилювали, заслухали звіти голови ревкомісії Раїси Колініченко та інших членів організації, а також попередньо спланували роботу на наступний рік.
четверг, 4 января 2018 г.
Передноворічна зустріч ветеранів на пленумі
Напередодні Нового року – 26 грудня - Сновська районна організація ветеранів провела пленум, на якому голова організації Людмила Кравець прозвітувала про свою роботу за рік. У роботі пленуму взяли участь перший заступник голови РДА Володимир Карпенко, секретар міськради Наталія Самойлова, начмед Ірина Якубовська. На зустріч прибули голови первинних організацій Сновщини. Під час засідання ветерани обговорили питання, які їх хвилювали, заслухали звіти голови ревкомісії Раїси Колініченко та інших членів організації, а також попередньо спланували роботу на наступний рік.
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