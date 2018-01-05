Шахрайські оборудки – сумні підсумки року

За минулий рік шарлатани та аферисти понад 600 разів оббирали громадян, видурюючи в них гроші та коштовності. Найбільш актуальними способами обману залишаються так звані телефонні, банківські та інтернет-шахрайства.
Поліція вкотре наполегливо застерігає: не поспішайте вірити незнайомцю, який телефонує та розповідає жахливі історії про ДТП, до яких нібито причетний ваш родич, або про скоєний ним злочин.
Іншим дуже поширеним видом обману стало так зване «банківське» шахрайство. Жертві телефонують або надсилають СМС, де лякають негараздами з картковим рахунком. Щоб розблокувати рахунок, пропонують повідомити всю захисну інформацію, зазначену на картці. Після цього всі гроші до останньої копійки з рахунку зникають. Щоб не потрапити до нього, дослухайтеся поради поліції: нікому не повідомляйте телефоном свої персональні дані. Всі питання щодо стану карткового рахунку розв’язуйте лише під час особистого візиту до відділення банку.
Нарешті, третій з найпоширеніших видів обману — «Інтернет-шахрайство». Аферисти маскуються під порядних продавців, виставляють на сайтах оголошень неіснуючий товар та вимагають за нього попередню оплату. Отримавши гроші, закривають акаунт і перестають відповідати на телефонні дзвінки.
Порятунок від такого шахрайства є лише один: не сплачувати гроші наперед. Пам’ятайте: розважливість і чітке виконання рекомендацій поліції збережуть ваші гроші та нерви.
Поліція вкотре наполегливо застерігає: не поспішайте вірити незнайомцю, який телефонує та розповідає жахливі історії про ДТП, до яких нібито причетний ваш родич, або про скоєний ним злочин.
Іншим дуже поширеним видом обману стало так зване «банківське» шахрайство. Жертві телефонують або надсилають СМС, де лякають негараздами з картковим рахунком. Щоб розблокувати рахунок, пропонують повідомити всю захисну інформацію, зазначену на картці. Після цього всі гроші до останньої копійки з рахунку зникають. Щоб не потрапити до нього, дослухайтеся поради поліції: нікому не повідомляйте телефоном свої персональні дані. Всі питання щодо стану карткового рахунку розв’язуйте лише під час особистого візиту до відділення банку.
Нарешті, третій з найпоширеніших видів обману — «Інтернет-шахрайство». Аферисти маскуються під порядних продавців, виставляють на сайтах оголошень неіснуючий товар та вимагають за нього попередню оплату. Отримавши гроші, закривають акаунт і перестають відповідати на телефонні дзвінки.
Порятунок від такого шахрайства є лише один: не сплачувати гроші наперед. Пам’ятайте: розважливість і чітке виконання рекомендацій поліції збережуть ваші гроші та нерви.
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