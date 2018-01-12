Щедрували й щастя-доленьки бажали

Колядували в Україні на Різдво, а щедруватимуть на Василя (13-14 січня, на Старий Новий рік). А загалом колядники у нас ходять від сьомого до чотирнадцятого січня. Вважається, що краще, щоб першим після Нового року у хату зайшов колядник-чоловік (або хлопчик).
Зазвичай, колядують чоловіки, а щедрують жінки й дівчата. Ось і до нас, у редакцію, завітали учасниці хору Недільної школи Свято-Покровського храму, керує яким викладач Сновської музичної школи ім.Натана Рахліна Тамара Ткаченко. Їхніми ж духовними наставниками справедливо вважаються матушка Марія і отець Богдан. У вертепі (його ще називають театралізованим дійством), подарованому нам цією групою (на знімку), прозвучали віршовані пісенні побажання, як подяка Богові за прожитий рік, сподівання на щастя, майбутній врожай, на добро і злагоду у кожній оселі, у кожному людському серці.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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