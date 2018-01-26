Онлайн-сервіс «Електронна черга» на оформлення закордонних паспортів та ID-карток вже діє у Сновському секторі

Тож (у першу чергу) мешканцям нашого району слід скористатися цією сучасною новацією і зареєструватися через відповідний сайт ДМС України.
Для цього особливих премудрацій не треба, а варто оператору, який проводить реєстрацію, надати документ, що підтверджує вашу особу, і згідно з поточною чергою чекати потрібного висновку. До речі, талон, що видається на чергу – іменний, тобто по ньому записувати інших людей не вдасться. До речі, у ході очікування результату, фахівці підрозділу детально перевірять та оформлять подані документи, сфотографують, сканують відбитки пальців заявника.
Детальнішу інформацію про запроваджену новацію можна отримати за номером у Сновську 2-11-31. Як констатувала завідувачка анонсованого сектора Алла Могилевець, вона і її колеги залюбки поінформують земляків про всі нюанси паспортних питань. І нагадала, що обов’язком кожної дитини є отримання паспорта у 14 років. Процедура для цієї категорії отримувачів – безкоштовна. Приміром, про цю процедуру вже встигли дізнатися третьокурсники ВПУЛГ, з якими пройшло цікаве спілкування.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Для цього особливих премудрацій не треба, а варто оператору, який проводить реєстрацію, надати документ, що підтверджує вашу особу, і згідно з поточною чергою чекати потрібного висновку. До речі, талон, що видається на чергу – іменний, тобто по ньому записувати інших людей не вдасться. До речі, у ході очікування результату, фахівці підрозділу детально перевірять та оформлять подані документи, сфотографують, сканують відбитки пальців заявника.
Детальнішу інформацію про запроваджену новацію можна отримати за номером у Сновську 2-11-31. Як констатувала завідувачка анонсованого сектора Алла Могилевець, вона і її колеги залюбки поінформують земляків про всі нюанси паспортних питань. І нагадала, що обов’язком кожної дитини є отримання паспорта у 14 років. Процедура для цієї категорії отримувачів – безкоштовна. Приміром, про цю процедуру вже встигли дізнатися третьокурсники ВПУЛГ, з якими пройшло цікаве спілкування.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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