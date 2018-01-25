29 січня, в понеділок, на території Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут» (село Пам’ятне Борзнянського району Чернігівської області) відбудуться заходи з відзначення 100-річчя бою під Крутами. Сто років тому, 29 січня 1918 року, під Крутами українські захисники — уродженці різних куточків країни — на чолі з сотником Аверкієм Гончаренком провели героїчний оборонний бій проти російсько-більшовицької армії Михайла Муравйова.
Ця подія в історії становлення Української держави продемонструвала патріотизм і жертовність її громадян.
На місці легендарного бою відбудуться заходи із вшанування пам’яті Героїв Крут.
Ця подія в історії становлення Української держави продемонструвала патріотизм і жертовність її громадян.
На місці легендарного бою відбудуться заходи із вшанування пам’яті Героїв Крут.
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