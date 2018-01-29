Сніг чистили гуртом

На минулому тижні зима рясно обдарувала наш район щедрими сніжними опадами. Для комунальників це стало іспитом на якість очищення вулиць і доріг міста та сіл, а також автошляхів між населеними пунктами. Станом на 19.01.2018 року за даними метеорологічної станції в Сновському районі сніжний покрив становив 25 см.
За інформацією заступника міського голови С.В.Силенка для забезпечення безтравматичного пересування пішоходів тротуарами та пішохідними доріжками міста вже з 2 години ночі почали розчистку робітники КП «Щорська ЖЕД». З 3 години ранку на боротьбу зі стихією вийшла снігозбиральна техніка Сновської міської ради та Корюківської філії Чернігівського облавтодору. До ліквідації наслідків снігопаду долучилася спеціальна техніка Щорської дільниці №2 Корюківського міжрайонного управління водного господарства (керівник Кириченко В.В.), ПрАТ «Комунальник» (Дуля А.М.), Щорського ДП «Райагролісгосп» (Скороход О.М.), ПСП «Яна Плюс» (Веселий О.Д.), ПСП ім. Ватутіна (Жолобецький В.І.), ПСП «Прогрес» (Сорокін В.В.), ПСП «Чепелівське» (Пискун В.А.), ПСП «Райдуга» (Ігнатенко А.П.), ПП «Нива-Імпульс» (Корнієнко Г.П.), ТОВ «Кодалес» (Якобчук В.Р.), ТОВ «Аліта-Еко» (Соломонішвілі Д.Е.), ПП Росік М.Ф., Бодяк М.М., Булденко М.Ф., Бобровник С.Г. Спільними зусиллями з наслідками негоди змогли впоратися практично за півтори доби. Наступні дні велась робота з посипки вулиць і доріг піщано-сольовою сумішшю, але зниження температури тимчасово призупинило процес посипки, адже при температурі зовнішнього повітря нижче -100С ці заходи стають неефективними.
Сновська міська рада застерігає водіїв - при виникненні необхідності поїздки бути гранично обережними: дотримуватися безпечної швидкості руху і дистанції, не маневрувати і не обганяти, дотримуватися правил дорожнього руху. Пішоходам слід пам’ятати, що у снігопад дорожне покриття слизьке, гальмування автотранспорту ускладнене і видимість на дорогах обмежена.
За інформацією заступника міського голови С.В.Силенка для забезпечення безтравматичного пересування пішоходів тротуарами та пішохідними доріжками міста вже з 2 години ночі почали розчистку робітники КП «Щорська ЖЕД». З 3 години ранку на боротьбу зі стихією вийшла снігозбиральна техніка Сновської міської ради та Корюківської філії Чернігівського облавтодору. До ліквідації наслідків снігопаду долучилася спеціальна техніка Щорської дільниці №2 Корюківського міжрайонного управління водного господарства (керівник Кириченко В.В.), ПрАТ «Комунальник» (Дуля А.М.), Щорського ДП «Райагролісгосп» (Скороход О.М.), ПСП «Яна Плюс» (Веселий О.Д.), ПСП ім. Ватутіна (Жолобецький В.І.), ПСП «Прогрес» (Сорокін В.В.), ПСП «Чепелівське» (Пискун В.А.), ПСП «Райдуга» (Ігнатенко А.П.), ПП «Нива-Імпульс» (Корнієнко Г.П.), ТОВ «Кодалес» (Якобчук В.Р.), ТОВ «Аліта-Еко» (Соломонішвілі Д.Е.), ПП Росік М.Ф., Бодяк М.М., Булденко М.Ф., Бобровник С.Г. Спільними зусиллями з наслідками негоди змогли впоратися практично за півтори доби. Наступні дні велась робота з посипки вулиць і доріг піщано-сольовою сумішшю, але зниження температури тимчасово призупинило процес посипки, адже при температурі зовнішнього повітря нижче -100С ці заходи стають неефективними.
Сновська міська рада застерігає водіїв - при виникненні необхідності поїздки бути гранично обережними: дотримуватися безпечної швидкості руху і дистанції, не маневрувати і не обганяти, дотримуватися правил дорожнього руху. Пішоходам слід пам’ятати, що у снігопад дорожне покриття слизьке, гальмування автотранспорту ускладнене і видимість на дорогах обмежена.
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