Про що мріють студенти?

Ось уже майже двісті років 25 січня виділяється серед великої кількості свят. І це не випадково: ця дата поєднала в собі два свята – День великомучениці Тетяни та улюблене свято молоді – День студента.
А от про що мріють та як збираються святкувати ці свята, ми запитали у наших студентів.
Юлія Тебенко, Сумський національний аграрний університет, 1 курс:
- Це для мене перший повноцінний День студента. Адже, як-то кажуть, лише після першої сесії можна вважати себе справжнім студентом. Я вважаю за потрібне святкувати такі дати, тому що, напевне, кожен, хто був студентом, згадує ці роки з радісним трепетом та ностальгією. Студентське життя – час найсміливіших експериментів – у навчанні, зовнішності, поведінці. І, звичайно ж, ми будемо пригадувати не так саме навчання, як ті події, які були з нами – випробування дружби, поїздки, подорожі, кумедні посиденьки з одногрупниками. Тому 25 січня буду святкувати якомога веселіше та активніше, тим паче, що свято подвійне, адже мою рідну сестру звуть Тетяна. А мрію я про цікаву роботу в своїй сфері після закінчення навчання, щоб всі докладені мною зусилля не були марними.
Альона Ломако, Сновське вище професійне училище лісового господарства, 3 курс:
- Думаю, для кожного студента це свято важливе. Я вже третьокурсниця, тому всерйоз задумуюся над своїм майбутнім і мрію знайти хорошу роботу за своєю спеціальністю. Навчаючись, я отримала багато корисних та цікавих знань з кулінарії, і хотілося б надалі працювати саме в цій галузі. А от щодо святкування, то більш за все проведу його вдома, з батьками. Буду вітати маму, бо вона у мене Тетяна.
Ніна Глуменко, Київська академія перукарського мистецтва, 2 курс:
- Я вважаю, що це свято слід відзначати кожному студенту. Це додасть студентському життю яскравих вражень, фарб та позитиву. Цього року я святкуватиму разом зі своїм коханим та найкращими друзями.
Найважливіша мрія для мене – стати хорошим майстром у своїй сфері та відкрити власну справу.
Тетяна Литвин, Харківський національний медичний університет, 2 курс:
- Щороку я із задоволенням святкую Тетянин день, а останні два роки ця дата стала для мене подвійною, адже я стала студенткою. Більше за все, відзначатиму разом зі своїми друзями, але скромно, без танців до ранку, бо у нашому університеті розпочався навчальний процес, і наступного дня слід бути на парах.
Навчання у медичному закладі змалечку було для мене мрією, і коли вона здійснилася, з’явилася інша – стати справді хорошим, кваліфікованим лікарем. І я впевнена, що і вона незабаром здійсниться.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
А от про що мріють та як збираються святкувати ці свята, ми запитали у наших студентів.
Юлія Тебенко, Сумський національний аграрний університет, 1 курс:
- Це для мене перший повноцінний День студента. Адже, як-то кажуть, лише після першої сесії можна вважати себе справжнім студентом. Я вважаю за потрібне святкувати такі дати, тому що, напевне, кожен, хто був студентом, згадує ці роки з радісним трепетом та ностальгією. Студентське життя – час найсміливіших експериментів – у навчанні, зовнішності, поведінці. І, звичайно ж, ми будемо пригадувати не так саме навчання, як ті події, які були з нами – випробування дружби, поїздки, подорожі, кумедні посиденьки з одногрупниками. Тому 25 січня буду святкувати якомога веселіше та активніше, тим паче, що свято подвійне, адже мою рідну сестру звуть Тетяна. А мрію я про цікаву роботу в своїй сфері після закінчення навчання, щоб всі докладені мною зусилля не були марними.
Альона Ломако, Сновське вище професійне училище лісового господарства, 3 курс:
- Думаю, для кожного студента це свято важливе. Я вже третьокурсниця, тому всерйоз задумуюся над своїм майбутнім і мрію знайти хорошу роботу за своєю спеціальністю. Навчаючись, я отримала багато корисних та цікавих знань з кулінарії, і хотілося б надалі працювати саме в цій галузі. А от щодо святкування, то більш за все проведу його вдома, з батьками. Буду вітати маму, бо вона у мене Тетяна.
Ніна Глуменко, Київська академія перукарського мистецтва, 2 курс:
- Я вважаю, що це свято слід відзначати кожному студенту. Це додасть студентському життю яскравих вражень, фарб та позитиву. Цього року я святкуватиму разом зі своїм коханим та найкращими друзями.
Найважливіша мрія для мене – стати хорошим майстром у своїй сфері та відкрити власну справу.
Тетяна Литвин, Харківський національний медичний університет, 2 курс:
- Щороку я із задоволенням святкую Тетянин день, а останні два роки ця дата стала для мене подвійною, адже я стала студенткою. Більше за все, відзначатиму разом зі своїми друзями, але скромно, без танців до ранку, бо у нашому університеті розпочався навчальний процес, і наступного дня слід бути на парах.
Навчання у медичному закладі змалечку було для мене мрією, і коли вона здійснилася, з’явилася інша – стати справді хорошим, кваліфікованим лікарем. І я впевнена, що і вона незабаром здійсниться.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
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