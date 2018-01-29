понедельник, 29 января 2018 г.

Про що мріють студенти?

Ось уже майже двісті років 25 січня виділяється серед великої кількості свят. І це не випадково: ця дата поєднала в собі два свята – День великомучениці Тетяни та улюблене свято молоді – День студента.
А от про що мріють та як збираються святкувати ці свята,  ми запитали у наших студентів.

Юлія Тебенко, Сумський національний аграрний університет, 1 курс:

- Це для мене перший повноцінний День студента. Адже, як-то кажуть, лише після першої сесії можна вважати себе справжнім студентом. Я вважаю за потрібне святкувати такі дати, тому що, напевне, кожен, хто був студентом, згадує ці роки з радісним трепетом та ностальгією. Студентське життя – час найсміливіших експериментів – у навчанні, зовнішності, поведінці. І, звичайно ж, ми будемо пригадувати не так саме навчання, як ті події, які були з нами – випробування дружби, поїздки, подорожі, кумедні посиденьки з одногрупниками. Тому  25 січня буду святкувати якомога веселіше та активніше, тим паче, що свято подвійне, адже мою рідну сестру звуть Тетяна. А  мрію я про цікаву роботу в своїй сфері після закінчення навчання, щоб всі докладені мною зусилля не були марними.
Альона Ломако, Сновське вище професійне училище лісового господарства, 3 курс:

- Думаю, для кожного студента це свято важливе. Я вже третьокурсниця, тому всерйоз задумуюся над своїм майбутнім і мрію знайти хорошу роботу за своєю спеціальністю. Навчаючись, я отримала багато корисних та цікавих  знань з кулінарії,  і хотілося б надалі працювати саме в цій галузі. А от щодо святкування, то більш за все проведу його вдома, з батьками. Буду вітати маму, бо вона у мене Тетяна.
Ніна Глуменко, Київська академія перукарського мистецтва, 2 курс:

- Я вважаю, що це свято слід відзначати  кожному студенту. Це додасть студентському життю яскравих вражень, фарб та позитиву. Цього року я святкуватиму разом зі своїм коханим та найкращими друзями.
Найважливіша мрія  для мене – стати хорошим майстром у своїй сфері та відкрити власну справу.
Тетяна Литвин, Харківський національний медичний університет, 2 курс:

- Щороку я із задоволенням святкую Тетянин день, а останні два роки ця дата стала для мене подвійною, адже я стала студенткою. Більше за все, відзначатиму разом зі своїми друзями, але скромно, без танців до ранку, бо  у нашому університеті розпочався навчальний процес, і наступного дня слід бути на парах.
Навчання у медичному закладі змалечку було для мене мрією, і коли вона здійснилася, з’явилася інша – стати справді хорошим, кваліфікованим лікарем. І я впевнена, що і вона незабаром здійсниться.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
Автор: на
Ярлыки:

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