У Чернігові ліміти вже почали діяти

2 січня Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко підписав розпорядження про встановлення лімітів на автомобільне паливо для службових автомобілів.
Згідно з цим документом легкові авто Toyota Соrolla Skoda Octavia та інші (у наших чиновників бюджетної сфери таких нема!) місто буде заправляти на 200 літірів щомісяця.
Легкові автомобілі ВАЗ, ЗАЗ, Dewoo Lanos та інші – на 150 літрів щомісяця. Приміром, легковий автомобіль ВАЗ-21121, який знаходиться в оперативному управлінні освіти Чернігівської міськради, заправлятиметься 200-ма літрами пального на місяць.
Окреслені ліміти поширюються виключно для пересування по місту. Що ж стосується відряджень за межі Чернігова та Чернігівської області, то дані авто будуть забезпечуватися паливом окремо на підставі відповідних паперів.
Чи підтримають новацію в інших громадах і у нас на Сновщині – достеменно невідомо, хоча про економію говорять усі і скрізь.
До речі, економить і наша структура - редакція «Променя», використовуючи на місяць (із поїздками селами й містом) сто літрів бензину марки А-92. А вже із минулого грудня ми взагалі їздимо на так званому «спонсорському» пальному.
Дякуємо Богу, що добродійники не перевелися....
Згідно з цим документом легкові авто Toyota Соrolla Skoda Octavia та інші (у наших чиновників бюджетної сфери таких нема!) місто буде заправляти на 200 літірів щомісяця.
Легкові автомобілі ВАЗ, ЗАЗ, Dewoo Lanos та інші – на 150 літрів щомісяця. Приміром, легковий автомобіль ВАЗ-21121, який знаходиться в оперативному управлінні освіти Чернігівської міськради, заправлятиметься 200-ма літрами пального на місяць.
Окреслені ліміти поширюються виключно для пересування по місту. Що ж стосується відряджень за межі Чернігова та Чернігівської області, то дані авто будуть забезпечуватися паливом окремо на підставі відповідних паперів.
Чи підтримають новацію в інших громадах і у нас на Сновщині – достеменно невідомо, хоча про економію говорять усі і скрізь.
До речі, економить і наша структура - редакція «Променя», використовуючи на місяць (із поїздками селами й містом) сто літрів бензину марки А-92. А вже із минулого грудня ми взагалі їздимо на так званому «спонсорському» пальному.
Дякуємо Богу, що добродійники не перевелися....
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