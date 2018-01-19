На «Доступні ліки» для Сновщини кошти вже виділені

У квітні 2017 року Уряд розпочав програму «Доступні ліки». Дана програма надає можливість кожному громадянину України отримати безкоштовні або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет другого типу.
Як повідомила головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан, цього року держава на програму «Доступні ліки» на наш район виділила 587 тисяч гривень. Ця сума розподілена на кожен місяць приблизно по 49 тисяч грн. Для Сновського району це достатня кількість коштів, щоб задовольнити потреби кожного пацієнта, який потребує необхідних препаратів. Кошторис програми «Доступні ліки» має затвердити сесія міськради, після якої одразу розпочнеться співпраця з аптеками.
Пацієнт безкоштовно зможе отримати найдешевший лікарський препарат. Дорожчий засіб, ціна на який перевищує граничну, людина зможе отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною обраного препарату. Тобто, якщо захочеться придбати більш дорогий препарат або аналог запропонованого, доведеться доплатити.
Є надія, що вже до кінця зими дана програма запрацює у Сновську.
Тетяна ЛИТВИН
Як повідомила головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан, цього року держава на програму «Доступні ліки» на наш район виділила 587 тисяч гривень. Ця сума розподілена на кожен місяць приблизно по 49 тисяч грн. Для Сновського району це достатня кількість коштів, щоб задовольнити потреби кожного пацієнта, який потребує необхідних препаратів. Кошторис програми «Доступні ліки» має затвердити сесія міськради, після якої одразу розпочнеться співпраця з аптеками.
Пацієнт безкоштовно зможе отримати найдешевший лікарський препарат. Дорожчий засіб, ціна на який перевищує граничну, людина зможе отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною обраного препарату. Тобто, якщо захочеться придбати більш дорогий препарат або аналог запропонованого, доведеться доплатити.
Є надія, що вже до кінця зими дана програма запрацює у Сновську.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий