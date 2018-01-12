На Різдво – лисички, гливи

Усі перелічені дари природи прийдешнього Різдва збирала відома кучинівська грибниця, яка у лісі знається чи не на всьому.
Календарна зима похід по гриби пані Наталі не зупинила, оскільки жінка самим «носом» відчувала запах грибів. І не помилилася. Назбирала майже кошик лисичок і глив (рос. вешенок). Почистила, зварила, а потім насмажила. Їли всією родиною і «пальчики облизували». Гарніром до цієї майже екзотичної страви слугувала наша, українська, картопелька.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Календарна зима похід по гриби пані Наталі не зупинила, оскільки жінка самим «носом» відчувала запах грибів. І не помилилася. Назбирала майже кошик лисичок і глив (рос. вешенок). Почистила, зварила, а потім насмажила. Їли всією родиною і «пальчики облизували». Гарніром до цієї майже екзотичної страви слугувала наша, українська, картопелька.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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