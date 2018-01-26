пятница, 26 января 2018 г.

Лисички й гливи – то ще не всі зимові дива

Цей факт переконливо засвідчив житель  Сновська Віктор Єрмоленко, показавши територію навколо донедавна облаштованого ставочка. Поморочився він добряче із тим ставком, зате тепер все навколо нього схоже на казку: і дерева молоді поприймалися, і кущі розрослися, і є лавочки, криті столики, словом, все задля приємного відпочинку та риболовлі.



 А перед Різдвом, проходячи стежиною поблизу водойми, Віктор Григорович побачив під пожовклим листям і сухим гіллям білого гриба. Справжнісінького боровика! Спочатку очам своїм не повірив, а потім зрізав знахідку, подивувавши дружину і сусідів. Його половинка пані Валентина зварила із тим грибом супчик. Вийшов смачним і пахучим!
Бачила знахідку і я.
Автор: на
Ярлыки:

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