понедельник, 15 января 2018 г.

За порушення роботодавцями трудового законодавства їм доведеться платити штрафи

Новий 2018 рік приніс українцям не тільки зростання мінімальної зарплати й усіх, прив’язаних до неї видів державної допомоги, а й зростання усіх видів штрафних санкцій.
Справді космічними можна назвати штрафи для роботодавців за порушення трудового законодавства.

Ось, наприклад, відтепер фінансову відповідальність за звільнення мобілізованого працівника, зарплату у  конвертах або її затримку на місяць будуть нести як юридичні, так і фізичні особи-підприємці. Найбільший штраф (30 мінімальних зарплат або 111690 гривень за кожного працівника) накладається на роботодавців, які допустили до роботи працівників без оформлення трудового договору.
Таку ж суму доведеться викласти і за оформлення працівника на півставки, якщо він фактично працює повний робочий день, і в разі виплати зарплати  без нарахування  ЄСВ та податку. А за 10 працівників, оформлених на роботу із порушенням законодавства,  штраф складатиме понад  мільйон гривень.
Отже, є над чим задуматися і сновським  суб’єктам господарювання як малого бізнесу, так й іншим. Бо, як подейкують люди між собою, у нас у цьому питанні – нива неорана. Куди не кинься – кругом незареєстровані кадри... А, може, люди неправду кажуть чи просто фантазують?
До речі, «променівці» готові надати площу для коментарів з цього приводу компетентним джерелам.

Олена КОМПАНЕЦЬ
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