Городнянців радують дешевими яйцями

І не хто інший, як ТОВ «Ратібор» з його очільником Володимиром Романчуком, який під час виборів балотувався кандидатом на посаду голови об’єднаної Городнянської громади.
Він програв і отримав на свою голову багато дорікань за те, що, мовляв, такою низькою ціною підкуповував виборців. І ось вибори пройшли, а дешеві яйця знову з’явилися у продажу. По тій же ціні – 15 гривень за десяток.
Що це? Меценатство? Переживання за бідність людей?
За словами ратіборців, свої поривання творити добро вони не припинять і надалі. Тобто ці господарники гарантують за випущену продукцію ціни не наганяти. До речі, яйця за пільговими цінами на базарі реалізуватимуться кожної другої та четвертої суботи місяця. Паспортів (з реєстрацією) у тих, хто стоїть у чергах за ними, ніхто не вимагатиме. Отже, можна їхати і нам! Щоправда, пальне дороге... Та й у наших, сновських «добробутців», продукція і смачна, і корисна.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Він програв і отримав на свою голову багато дорікань за те, що, мовляв, такою низькою ціною підкуповував виборців. І ось вибори пройшли, а дешеві яйця знову з’явилися у продажу. По тій же ціні – 15 гривень за десяток.
Що це? Меценатство? Переживання за бідність людей?
За словами ратіборців, свої поривання творити добро вони не припинять і надалі. Тобто ці господарники гарантують за випущену продукцію ціни не наганяти. До речі, яйця за пільговими цінами на базарі реалізуватимуться кожної другої та четвертої суботи місяця. Паспортів (з реєстрацією) у тих, хто стоїть у чергах за ними, ніхто не вимагатиме. Отже, можна їхати і нам! Щоправда, пальне дороге... Та й у наших, сновських «добробутців», продукція і смачна, і корисна.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий