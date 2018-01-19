12 січня о 7 год. 47 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в м.Сновськ по вул. Лермонтова. Власник – пенсіонерка, 1932 р.н.
Місце виникнення пожежі – підлога. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено підлогу на площі 5 м кв.
13 січня о 23 год. 28 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Кучинівка по вул. Веселій. Власник – пенсіонерка, 1950 р.н. Місце виникнення пожежі – підлога. Причина - необережне поводження з вогнем господарки. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах і перекриття по всій площі, пошкоджено стіни та господарське майно. До речі, погано, що у Кучинівці місцева пожежна команда (у зв’язку з відсутністю опалювальної будівлі та відповідних коштів) в зимовий час не функціонує.
16 січня о 00 год. 33 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу в складі готової продукції ПАТ «Щорський завод продовольчих товарів» в м.Сновськ по вул. 30 років Перемоги. Об’єкт пожежі – 11 м куб. обрізків деревини на площі 12 м кв. в складі готової продукції. Причина – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено 1,5 м куб. дров. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та тактично-грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку з мінімальними збитками. Від вогню врятовано значну кількість матеріальних цінностей.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Місце виникнення пожежі – підлога. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено підлогу на площі 5 м кв.
13 січня о 23 год. 28 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Кучинівка по вул. Веселій. Власник – пенсіонерка, 1950 р.н. Місце виникнення пожежі – підлога. Причина - необережне поводження з вогнем господарки. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах і перекриття по всій площі, пошкоджено стіни та господарське майно. До речі, погано, що у Кучинівці місцева пожежна команда (у зв’язку з відсутністю опалювальної будівлі та відповідних коштів) в зимовий час не функціонує.
16 січня о 00 год. 33 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу в складі готової продукції ПАТ «Щорський завод продовольчих товарів» в м.Сновськ по вул. 30 років Перемоги. Об’єкт пожежі – 11 м куб. обрізків деревини на площі 12 м кв. в складі готової продукції. Причина – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено 1,5 м куб. дров. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та тактично-грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку з мінімальними збитками. Від вогню врятовано значну кількість матеріальних цінностей.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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