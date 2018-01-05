Дільничні офіцери поліції Сновського ВП МВП ГУНП у Чернігівській області

КОМІСАРЕНКО Андрій Анатолійович.
Графік прийому громадян: Клюсівська сільрада – 1-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Гірська сільрада – 1-й вівторок місяця з 13-00 до 15-00 год; Жовідська сільрада – 1-й вівторок місяця з 16-00 до 18-00 год.; Новоборовицька сільрада – 2-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Староборовицька сільрада – 2-й вівторок місяця з 12-00 до 15-00 год.; Гутостуденецька сільрада – 2-й вівторок місяця з 16-00 до 18-00 год.;
Тихоновицька сільрада – 1-й четвер місяця з 9-00 до 11-00 год.; Іванівська сільрада – 1-й четвер місяця з 12-00 до 15-00 год.; Тур’янська сільрада – 1-й четвер місяця з 16-00 до 18-00 год.; Єлінська сільрада – 2-й четвер місяця з 9-00 до 11-00 год.; Чепелівська сільрада – 2-й четвер місяця з 12-00 до 15-00 год.; Сновська сільрада – 2-й четвер місяця з 16-00 до 18-00 год. Тел. (097) 97-80-146.
АНИКІЄНКО Андрій Леонідович.
Графік прийому громадян: Великощимельська сільрада – 1-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Зарічанська сільрада – 1-й четвер місяця з 10-00 до 12-00 год.; Займищанська сільрада – 2-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Кучинівська сільрада – 2-й четвер місяця з 10-00 до 12-00 год.; Низківська сільрада – 3-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Новомлинська сільрада – 3-й четвер місяця з 10-00 до 12-00 год.; Петрівська сільрада – 4-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Рогізківська сільрада – 4-й четвер місяця з 10-00 до 12-00 год.; Смяцька сільрада – 1-а субота місяця з 9-00 до 11-00 год.; Суничненська сільрада – 2-а субота місяця з 9-00 до 11-00 год.; Староруднянська сільрада – 3-а субота місяця з 9-00 до 11-00 год.; Хотуницька сільрада – 4-а субота місяця з 9-00 до 11-00 год. Тел. (067) 72-39-761.
ТИЩЕНКО Катерина Вікторівна.
Графік прийому громадян: Сновське відділення поліції – вівторок – з 9-00 до 13-00 год.; четвер – з 14-00 до 18-00 год.; субота – з 9-00 до 13-00 год. Тел. (096) 600-68-44.
ТИЩЕНКО Олександр Вікторович.
Графік прийому громадян: Сновське відділення поліції – вівторок – з 9-00 до 13-00 год.; четвер – з 14-00 до 18-00 год.; субота – з 9-00 до 13-00 год. Т. (098)907-10-08.
Графік прийому громадян: Клюсівська сільрада – 1-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Гірська сільрада – 1-й вівторок місяця з 13-00 до 15-00 год; Жовідська сільрада – 1-й вівторок місяця з 16-00 до 18-00 год.; Новоборовицька сільрада – 2-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Староборовицька сільрада – 2-й вівторок місяця з 12-00 до 15-00 год.; Гутостуденецька сільрада – 2-й вівторок місяця з 16-00 до 18-00 год.;
Тихоновицька сільрада – 1-й четвер місяця з 9-00 до 11-00 год.; Іванівська сільрада – 1-й четвер місяця з 12-00 до 15-00 год.; Тур’янська сільрада – 1-й четвер місяця з 16-00 до 18-00 год.; Єлінська сільрада – 2-й четвер місяця з 9-00 до 11-00 год.; Чепелівська сільрада – 2-й четвер місяця з 12-00 до 15-00 год.; Сновська сільрада – 2-й четвер місяця з 16-00 до 18-00 год. Тел. (097) 97-80-146.
АНИКІЄНКО Андрій Леонідович.
Графік прийому громадян: Великощимельська сільрада – 1-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Зарічанська сільрада – 1-й четвер місяця з 10-00 до 12-00 год.; Займищанська сільрада – 2-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Кучинівська сільрада – 2-й четвер місяця з 10-00 до 12-00 год.; Низківська сільрада – 3-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Новомлинська сільрада – 3-й четвер місяця з 10-00 до 12-00 год.; Петрівська сільрада – 4-й вівторок місяця з 9-00 до 11-00 год.; Рогізківська сільрада – 4-й четвер місяця з 10-00 до 12-00 год.; Смяцька сільрада – 1-а субота місяця з 9-00 до 11-00 год.; Суничненська сільрада – 2-а субота місяця з 9-00 до 11-00 год.; Староруднянська сільрада – 3-а субота місяця з 9-00 до 11-00 год.; Хотуницька сільрада – 4-а субота місяця з 9-00 до 11-00 год. Тел. (067) 72-39-761.
ТИЩЕНКО Катерина Вікторівна.
Графік прийому громадян: Сновське відділення поліції – вівторок – з 9-00 до 13-00 год.; четвер – з 14-00 до 18-00 год.; субота – з 9-00 до 13-00 год. Тел. (096) 600-68-44.
ТИЩЕНКО Олександр Вікторович.
Графік прийому громадян: Сновське відділення поліції – вівторок – з 9-00 до 13-00 год.; четвер – з 14-00 до 18-00 год.; субота – з 9-00 до 13-00 год. Т. (098)907-10-08.
Комментариев нет:
Отправить комментарий