Про рекомендований платіж за газ і новий Закон «Про житлово-комунальні послуги»

«У зв’язку із численними зверненнями побутових споживачів природного газу щодо рекомендованих платежів,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила лист-роз’яснення від 26 грудня 2017 року (з ним можна ознайомитися на сайті НКРЕКП). У ньому, зокрема, повідомляється, що «рекомендований платіж», який зазначений в платіжних документах на оплату за послуги з газопостачання, НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ та несе виключно рекомендаційний характер. Якщо ви не сплатили рекомендований платіж, це не вважається заборгованістю за послуги і не є підставою для вжиття заходів з припинення газопостачання споживачу. З метою уникнення спірних ситуацій в майбутньому, дані лічильника слід передавати з 1 по 5 число кожного місяця (про фактичне споживання газу) через особистий кабінет в мережі Інтернет, за телефоном контакт-центру або через SMS».
До речі, на сайті https://104.ua в особистому кабінеті можна контролювати всі платежі, заборгованість та нарахування пільг абоненту, а також дізнаватися іншу інформацію. Але ж не всі мають доступ до Інтернету, тим паче пенсіонери.
Нагадаємо, що Верховна Рада 9 листопада минулого року ухвалила новий Закон «Про житлово-комунальні послуги». Він вступає в дію через 6 місяців з дня його опублікування і передбачає запровадження перевірки якості послуг і можливість зменшення розміру сплати за них у разі неякісного їх надання.
У той же час закон передбачає нарахування ПЕНІ споживачам за прострочені платежі. Але ця норма вступить в силу лише з 1 січня 2019 року! Розмір пені зазначається у договорі надання послуг, але не має перевищувати 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Пеня не нараховуватиметься, якщо держава заборгувала зарплату споживачеві або виплату по субсидії.
Ще одне нововведення: статтею 11 нового закону передбачено, що з 2019 року пільги та субсидії на оплату всіх житлово-комунальних послуг виплачуватимуться населенню грошима, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тож поживемо – побачимо, як все це буде діяти.
Лариса МАРТИНЕНКО
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