Про децентралізацію, дороги й бюджетну сферу

На черговій прес-конференції голови ОДА Валерія Куліча мова йшла про підсумки 2017 року для Чернігівщини та плани на 2018 рік. Було зазначено, що у січні-червні 2017 року
підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 2,2 мільярда капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 23,8% більше обсягу такого ж періоду минулого року. Також у минулому році мало місце значне зростання експорту товарів: +42,7%. Це один із найвищих показників по Україні, як і показник по реформі децентралізації, зокрема, у частині створення об’єднаних громад. Область також увійшла до топ-5 регіонів із освоєння коштів інфраструктурної субвенції, що надається ОТГ. Поміж іншого Валерій Куліч похвалив і аграріїв – за покращення індексу сільськогосподарського виробництва, а представників дорожніх структур – за ремонт доріг, і виділив над чим ще треба працювати. Серед названих проблем – реформи у медичній і освітній галузях, вирішення низки виробничих і соціальних питань тощо. А загалом губернатором були дані чіткі відповіді на різні запитання журналістів. Приміром, прозвучала і точка зору на подальше функціонування нашого партизанського «Лісограду».
- Це наша історія, і таку історію перекреслювати не варто, адже за нею стоїть велика боротьба українського народу з фашизмом і нацизмом, - сказав В.П. Куліч.
Наостанок зустрічі голова ОДА побажав усім присутнім плідної роботи заради добробуту рідної Чернігівщини, злагоди й миру.
Олена КОМПАНЕЦЬ
підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 2,2 мільярда капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 23,8% більше обсягу такого ж періоду минулого року. Також у минулому році мало місце значне зростання експорту товарів: +42,7%. Це один із найвищих показників по Україні, як і показник по реформі децентралізації, зокрема, у частині створення об’єднаних громад. Область також увійшла до топ-5 регіонів із освоєння коштів інфраструктурної субвенції, що надається ОТГ. Поміж іншого Валерій Куліч похвалив і аграріїв – за покращення індексу сільськогосподарського виробництва, а представників дорожніх структур – за ремонт доріг, і виділив над чим ще треба працювати. Серед названих проблем – реформи у медичній і освітній галузях, вирішення низки виробничих і соціальних питань тощо. А загалом губернатором були дані чіткі відповіді на різні запитання журналістів. Приміром, прозвучала і точка зору на подальше функціонування нашого партизанського «Лісограду».
- Це наша історія, і таку історію перекреслювати не варто, адже за нею стоїть велика боротьба українського народу з фашизмом і нацизмом, - сказав В.П. Куліч.
Наостанок зустрічі голова ОДА побажав усім присутнім плідної роботи заради добробуту рідної Чернігівщини, злагоди й миру.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий