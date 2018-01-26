Святили воду й молилися Богу

Щорічно 19 січня православні християни і греко-католики відзначають Хрещення Господнє.
Вода в цей день набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Тому вже традиційно, щороку, у будь-яку погоду сновчани приходять вранці до церкви, щоб освятити воду. Її вважають спасінням від багатьох недуг та дають пити хворим, нею ж освячують і домівки. Вважається: той, хто скупається на Водохрещу, очистить душу та захистить себе від усіх негод.
До речі, після Хрещення в Україні, як правило, слабшають морози. З давніх часів українці говорили: «Тріщи не тріщи, а вже минули Водохрещі!»
Фото Тетяни ЛИТВИН
Вода в цей день набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Тому вже традиційно, щороку, у будь-яку погоду сновчани приходять вранці до церкви, щоб освятити воду. Її вважають спасінням від багатьох недуг та дають пити хворим, нею ж освячують і домівки. Вважається: той, хто скупається на Водохрещу, очистить душу та захистить себе від усіх негод.
До речі, після Хрещення в Україні, як правило, слабшають морози. З давніх часів українці говорили: «Тріщи не тріщи, а вже минули Водохрещі!»
Фото Тетяни ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий