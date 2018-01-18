четверг, 18 января 2018 г.

Для абітурієнтів

27 січня об 11.00 в управлінні СБУ в Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Шевченка,28) відбудеться зустріч з майбутніми абітурієнтами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України ­ Національної академії СБУ
в Києві та Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юруніверситету ім. Я.Мудрого у Харкові. Запрошуються випускники середніх загальноосвітніх навчальних закладів та навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації. Абітурієнтам та їх батькам необхідно обов’язково мати документи, які посвідчують особу. Телефони для довідок: 655­427, 655­428.

Автор: на
Ярлыки:

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