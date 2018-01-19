Міні-футбол

9 та 10 січня проходила відкрита першість Сновської ДЮСШ з міні-футболу, присвячена 50-річчю спортивної школи. Участь у ній взяли команди 2006-2007 р.н. з Мени, Березни, Бахмача та дві команди зі Сновська та Корюківки.
ДЮСШ Сновськ (тренер Олександр Кухаренко) перемогла команду з Мени з рахунком 14:1, Корюківки (2006 р.н.) – 8:1, Корюківки (2007 р.н.) – 7:2. Програли лише Бахмацькій команді з рахунком 3:4. У підсумку Сновська ДЮСШ посіла 2 місце.
Кращим захисником турніру був Богдан Колодюк, кращим нападником – Сергій Литвиненко та кращим гравцем команди – Олександр Шумський.
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11-12 січня в Сновській ДЮСШ проходила відкрита першість з міні-футболу, присвячена 50-річчю спортивної школи, серед юнаків 2008-2009 р.н. Турнір такого масштабу проводився у нас вперше. Участь взяли 10 команд з Корюківки, Семенівки, Ніжина (2 команди), Мени, Конотопа, Городні, Борисполя, Ріпок та Сновська.
Сновська команда (тренерів Олександра Кухаренка та Богдана Дибкова) зіграли з Корюківкою та отримали перемогу з рахунком 6:2, з Ніжином 2 – 9:1, Меною – 7:0 та Семенівкою – 3:2. У фіналі зустрілися з Конотопським «Юніором», програючи у ході гри 2:1, але зуміли у підсумку здобути перемогу з рахунком 4:2. Як підсумок, Сновськ завоював 1 місце, Конотоп – 2, Ніжин – 3. Кращим гравцем турніру визнано Назара Петренка, кращим захисником – Владислава Роговенка, кращим гравцем команди – Тимура Кравця.
Усі учасники обох турнірів отримали солодкі подарунки від консультанта народного депутата України В. Амельченка Павла Мірошниченка та голови батьківського комітету Сергія Виблова. Від народного депутата України Анатолія Євлахова – м’ячі, від ВО «Батьківщина» - м’ячі та обігрівачі для тренерів, чиї команди зайняли призові місця. Спонсорську допомогу для проведення змагань також надали Павло Тютюнник і Сергій Виблов.
ДЮСШ Сновськ (тренер Олександр Кухаренко) перемогла команду з Мени з рахунком 14:1, Корюківки (2006 р.н.) – 8:1, Корюківки (2007 р.н.) – 7:2. Програли лише Бахмацькій команді з рахунком 3:4. У підсумку Сновська ДЮСШ посіла 2 місце.
Кращим захисником турніру був Богдан Колодюк, кращим нападником – Сергій Литвиненко та кращим гравцем команди – Олександр Шумський.
* * *
11-12 січня в Сновській ДЮСШ проходила відкрита першість з міні-футболу, присвячена 50-річчю спортивної школи, серед юнаків 2008-2009 р.н. Турнір такого масштабу проводився у нас вперше. Участь взяли 10 команд з Корюківки, Семенівки, Ніжина (2 команди), Мени, Конотопа, Городні, Борисполя, Ріпок та Сновська.
Сновська команда (тренерів Олександра Кухаренка та Богдана Дибкова) зіграли з Корюківкою та отримали перемогу з рахунком 6:2, з Ніжином 2 – 9:1, Меною – 7:0 та Семенівкою – 3:2. У фіналі зустрілися з Конотопським «Юніором», програючи у ході гри 2:1, але зуміли у підсумку здобути перемогу з рахунком 4:2. Як підсумок, Сновськ завоював 1 місце, Конотоп – 2, Ніжин – 3. Кращим гравцем турніру визнано Назара Петренка, кращим захисником – Владислава Роговенка, кращим гравцем команди – Тимура Кравця.
Усі учасники обох турнірів отримали солодкі подарунки від консультанта народного депутата України В. Амельченка Павла Мірошниченка та голови батьківського комітету Сергія Виблова. Від народного депутата України Анатолія Євлахова – м’ячі, від ВО «Батьківщина» - м’ячі та обігрівачі для тренерів, чиї команди зайняли призові місця. Спонсорську допомогу для проведення змагань також надали Павло Тютюнник і Сергій Виблов.
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