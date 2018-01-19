Веселі канікули в музеї

Чи може дитина в наш час похвалитися тим, що цікаво провела свої канікули в…музеї? «Дивно, - скажете ви. - Скоріш за все – вдома за комп’ютером!» А от багатьом дітлахам з нашого міста (і навіть юним чернігівцям - вихованцям туристично-краєзнавчого гуртка колишньої обласної станції туристів) було справді весело і дуже цікаво в історичному музеї Сновська на майстер-класах. За два тижні зимових канікул сюди прийшла майже сотня дітей.
Ініціювала і проводила ці заходи Ольга Довбиш, адміністратор інтернет-групи «Майстри Сновщини». Допомагали їй члени цієї ж групи, рукодільниці Марина Савостенко, Наталія Платонова, Валентина Шутько, Анастасія Крот та працівники музею.
У день, коли ми завітали сюди, діти з особливими потребами вчилися розписувати імбирне печиво, яке традиційно випікають на Різдво у багатьох країнах світу. Хлопчики й дівчата старанно малювали сніжинки цукровою глазур’ю на печиві, прикрашали його різнокольоровою посипкою. Поряд з ними була керівник гуртка «Повір у себе» ЦДЮТ Діана Данильченко. Під час заходу діти ще складали пазли з символом року – Собакою, слухали казку і чаювали. А наприкінці зустрічі ще написали свої бажання на папірцях і вкинули їх у чарівну пляшку. Адже новорічні дні сприяють тому, щоб бажання обов’язково здійснилися. Цей майстер-клас і для дітей з багатодітних родин та батьки яких - учасники АТО, пройшли за підтримки народного депутата Анатолія Євлахова та «Народного фронту». Працівники ж музею допомагали рукодільницям проводити всі заходи.
Директор музею Валентина Москаленко радіє, що перша зустріч майстринь Сновщини в музеї на Катерини в грудні стала продовженням у таких майстер-класах: «До речі, Ольга Довбиш провела його і для тих жінок,які стоять на обліку в центрі зайнятості. Вона розповіла і показала їм на прикладах, як можна перетворити хобі на заробіток, поки вони шукають офіційне працевлаштування».
Попри складнощі долі (Оля сама виховує доньку з особливими потребами), молода жінка не опускає руки і вчить бути оптимістами інших, не усамітнюватися вдома зі своїми проблемами. Об’єднала навколо себе майстринь Сновщини, які діляться своїми ідеями, залучають до себе однодумців, планують участь у різних виставках, конкурсах тощо.
Тож нехай їхні світлі задуми здійсняться, а світ від цього стане яскравішим і добрішим.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Ініціювала і проводила ці заходи Ольга Довбиш, адміністратор інтернет-групи «Майстри Сновщини». Допомагали їй члени цієї ж групи, рукодільниці Марина Савостенко, Наталія Платонова, Валентина Шутько, Анастасія Крот та працівники музею.
У день, коли ми завітали сюди, діти з особливими потребами вчилися розписувати імбирне печиво, яке традиційно випікають на Різдво у багатьох країнах світу. Хлопчики й дівчата старанно малювали сніжинки цукровою глазур’ю на печиві, прикрашали його різнокольоровою посипкою. Поряд з ними була керівник гуртка «Повір у себе» ЦДЮТ Діана Данильченко. Під час заходу діти ще складали пазли з символом року – Собакою, слухали казку і чаювали. А наприкінці зустрічі ще написали свої бажання на папірцях і вкинули їх у чарівну пляшку. Адже новорічні дні сприяють тому, щоб бажання обов’язково здійснилися. Цей майстер-клас і для дітей з багатодітних родин та батьки яких - учасники АТО, пройшли за підтримки народного депутата Анатолія Євлахова та «Народного фронту». Працівники ж музею допомагали рукодільницям проводити всі заходи.
Директор музею Валентина Москаленко радіє, що перша зустріч майстринь Сновщини в музеї на Катерини в грудні стала продовженням у таких майстер-класах: «До речі, Ольга Довбиш провела його і для тих жінок,які стоять на обліку в центрі зайнятості. Вона розповіла і показала їм на прикладах, як можна перетворити хобі на заробіток, поки вони шукають офіційне працевлаштування».
Попри складнощі долі (Оля сама виховує доньку з особливими потребами), молода жінка не опускає руки і вчить бути оптимістами інших, не усамітнюватися вдома зі своїми проблемами. Об’єднала навколо себе майстринь Сновщини, які діляться своїми ідеями, залучають до себе однодумців, планують участь у різних виставках, конкурсах тощо.
Тож нехай їхні світлі задуми здійсняться, а світ від цього стане яскравішим і добрішим.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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