пятница, 26 января 2018 г.

У хазяїв територія блищить!

Ці слова напряму стосуються наших залізничників, у яких не завадило б  повчитися багатьом господарникам району. Бо ж і в локомотивному депо, і в дистанції колії все відповідає найвищим стандартам чистоти.



Окрема розповідь про тих людей, котрим випало доглядати за пішохідним мостом, що у самісінькому центрі міста. Взимку, у морози й сніговії, ходити його височезними підйомами  і спусками дуже складно, однак робітники-колійники стараються так вичистити кожну дощечку, що страх минає, і ноги, як на ковзанці, не роз’їжджаються. Ще й  посипають цей об’єкт цупкою сумішшю, що теж слугує завадою слизоті.
Хочеться, аби й надалі там був подібний вишкіл і порядок.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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