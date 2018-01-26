У хазяїв територія блищить!

Ці слова напряму стосуються наших залізничників, у яких не завадило б повчитися багатьом господарникам району. Бо ж і в локомотивному депо, і в дистанції колії все відповідає найвищим стандартам чистоти.
Окрема розповідь про тих людей, котрим випало доглядати за пішохідним мостом, що у самісінькому центрі міста. Взимку, у морози й сніговії, ходити його височезними підйомами і спусками дуже складно, однак робітники-колійники стараються так вичистити кожну дощечку, що страх минає, і ноги, як на ковзанці, не роз’їжджаються. Ще й посипають цей об’єкт цупкою сумішшю, що теж слугує завадою слизоті.
Хочеться, аби й надалі там був подібний вишкіл і порядок.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Окрема розповідь про тих людей, котрим випало доглядати за пішохідним мостом, що у самісінькому центрі міста. Взимку, у морози й сніговії, ходити його височезними підйомами і спусками дуже складно, однак робітники-колійники стараються так вичистити кожну дощечку, що страх минає, і ноги, як на ковзанці, не роз’їжджаються. Ще й посипають цей об’єкт цупкою сумішшю, що теж слугує завадою слизоті.
Хочеться, аби й надалі там був подібний вишкіл і порядок.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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