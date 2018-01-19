Мисливський конфлікт став темою різних суджень

До ЧЕline зателефонував чоловік, який назвався мисливцем зі Сновська, і повідомив, що в місцевих лісах трапився випадок браконьєрства. Мовляв, єгер Андрій Пресняков, про якого сновські мисливці відгукуються дуже позитивно і характеризують як принципову людину, спіймав браконьєрів, які підстрелили дику свиноматку, що заборонено правилами полювання. Це все відбувалося на території заповідної зони, де полювання взагалі заборонене.
Та застрелена, попри табу, тварина – це півбіди. Цинізм ситуації полягає в тому, що серед групи браконьєрів нібито був очільник місцевого товариства мисливців Ігор Мося. За словами чоловіка, якраз про нього мисливці не дуже доброї думки. Тож між ним і єгерем стався конфлікт. Нібито Пресняков збив із голови Мосі шапку. Після чого головний сновський мисливець поскаржився куди треба в Чернігові – і проти єгеря почали «цілеспрямовану» кампанію з прямими погрозами звільнення. ЧЕline ситуація зацікавила, тож спробували в ній детально розібратися. По коментар звернулися до всіх учасників конфлікту. Щоправда, Андрій Пресняков відмовився спілкуватися по телефону на цю тему. Але згодився розповісти все нашим журналістам при особистій зустрічі і показати фотографії застреленої тварини. Представники Чернігівської обласної організації УТМР виявилися суттєво балакучішими і підтвердили, що конфлікт у Сновському районі дійсно трапився. Розбиратися в ньому їздив Сергій Горонович, директор мисливсько-рибальського підприємства при Чернігівській обласній організації УТМР. Він розповів, що ситуацію обговорювали на зборах. «Єгер не зміг пояснити, чому, виявивши факт браконьєрства, не зателефонував ні в поліцію, ні колегам-єгерям, яких там працює шестеро, ні мені. Хоча єгерів щоразу інструктуємо, як діяти в таких випадках», – сказав Сергій Горонович. За його словами, застреленої свині теж ніхто не бачив, бо Пресняков не вжив жодних заходів, аби правоохоронці зупинили автівку, в якій нібито вивезли з лісу тварину. «Через що побилися Ігор Мося і Андрій Пресняков, ми поки що не знаємо. Але, хоч би що там трапилося, бити людей не можна». Сергій Горонович не підтвердив інформації, що єгеря звільнили. «Єгері працюють за договором, який укладається щомісяця. Тож у Преснякова - це не основне місце роботи. А на зборах всі до єдиного єгері сказали йому, що після того, як отак побив людину, він у колективі працювати не буде», – зазначив Горонович. Насамкінець розмови директор мисливсько-рибальського підприємства припустив, що, ймовірно, між чоловіками стався конфлікт через особисті мотиви. Речник ГУНП у Чернігівській області Сергій Бриль підтвердив ЧЕline, що за даним фактом до правоохоронців дійсно ніхто не звертався. Місцеві мисливці зазначають, що подібним чином хочуть вирішити ситуацію і покривають винних у браконьєрстві. А єгеря просто залякали. До речі, за словами мисливців, Андрій Пресняков дуже принципова і справедлива людина, щоб захистити природу, готовий перейти дорогу навіть керівництву. За що й поплатився...
Від редакції. Жителі Сновщини, які звернулися до нас з приводу цього вже трохи «не свіжого» конфлікту, стурбовані «нерозберихою», що має місце у цій сфері. Вони вірять: фауна Сновщини буде захищена від посягань браконьєрів. І не лише у лісах, а й у річці Снов.
Та застрелена, попри табу, тварина – це півбіди. Цинізм ситуації полягає в тому, що серед групи браконьєрів нібито був очільник місцевого товариства мисливців Ігор Мося. За словами чоловіка, якраз про нього мисливці не дуже доброї думки. Тож між ним і єгерем стався конфлікт. Нібито Пресняков збив із голови Мосі шапку. Після чого головний сновський мисливець поскаржився куди треба в Чернігові – і проти єгеря почали «цілеспрямовану» кампанію з прямими погрозами звільнення. ЧЕline ситуація зацікавила, тож спробували в ній детально розібратися. По коментар звернулися до всіх учасників конфлікту. Щоправда, Андрій Пресняков відмовився спілкуватися по телефону на цю тему. Але згодився розповісти все нашим журналістам при особистій зустрічі і показати фотографії застреленої тварини. Представники Чернігівської обласної організації УТМР виявилися суттєво балакучішими і підтвердили, що конфлікт у Сновському районі дійсно трапився. Розбиратися в ньому їздив Сергій Горонович, директор мисливсько-рибальського підприємства при Чернігівській обласній організації УТМР. Він розповів, що ситуацію обговорювали на зборах. «Єгер не зміг пояснити, чому, виявивши факт браконьєрства, не зателефонував ні в поліцію, ні колегам-єгерям, яких там працює шестеро, ні мені. Хоча єгерів щоразу інструктуємо, як діяти в таких випадках», – сказав Сергій Горонович. За його словами, застреленої свині теж ніхто не бачив, бо Пресняков не вжив жодних заходів, аби правоохоронці зупинили автівку, в якій нібито вивезли з лісу тварину. «Через що побилися Ігор Мося і Андрій Пресняков, ми поки що не знаємо. Але, хоч би що там трапилося, бити людей не можна». Сергій Горонович не підтвердив інформації, що єгеря звільнили. «Єгері працюють за договором, який укладається щомісяця. Тож у Преснякова - це не основне місце роботи. А на зборах всі до єдиного єгері сказали йому, що після того, як отак побив людину, він у колективі працювати не буде», – зазначив Горонович. Насамкінець розмови директор мисливсько-рибальського підприємства припустив, що, ймовірно, між чоловіками стався конфлікт через особисті мотиви. Речник ГУНП у Чернігівській області Сергій Бриль підтвердив ЧЕline, що за даним фактом до правоохоронців дійсно ніхто не звертався. Місцеві мисливці зазначають, що подібним чином хочуть вирішити ситуацію і покривають винних у браконьєрстві. А єгеря просто залякали. До речі, за словами мисливців, Андрій Пресняков дуже принципова і справедлива людина, щоб захистити природу, готовий перейти дорогу навіть керівництву. За що й поплатився...
Від редакції. Жителі Сновщини, які звернулися до нас з приводу цього вже трохи «не свіжого» конфлікту, стурбовані «нерозберихою», що має місце у цій сфері. Вони вірять: фауна Сновщини буде захищена від посягань браконьєрів. І не лише у лісах, а й у річці Снов.
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