Вовки вже дійшли до сільради...

Ранок четверга схвилював журналістів «Променя» дзвінком виконуючої обов`язки старости Заріччя Наталії Дворник. Зрештою, переповненою емоціями була й сама Наталія Йосипівна, переповідаючи історію про вовків, від яких село переживає справжній страх.
Сіроманці так знахабніли, що вільно ходять селом, дістаючись людських дворів! Повитягували прив`язаних собак з обійстя Миколи Литвиненка, Віктора Петренка, Марії Бегун, Володимира Павловського та інших сільчан, а то просто стоять зграями і виють під вікнами житлових будинків. Погодьмося: картина моторошна, усвідомити її просто важко, але ж вона - реальна.
Староста села й усі його мешканці справедливо обурюються, наголошуючи питання: «У кого шукати захист? І де, коли на те пішло, наші мисливські структури? Чи їм ніколи за власними розбірками?»
- А вчора, – додала у розмові Наталія Йосипівна, – сільчани бачили сіроманців вдень поблизу водонапірної башти, що майже у центрі села, неподалік будівлі сільради.
Мабуть, хочуть зайти і покерувати...
Олена КОМПАНЕЦЬ
Сіроманці так знахабніли, що вільно ходять селом, дістаючись людських дворів! Повитягували прив`язаних собак з обійстя Миколи Литвиненка, Віктора Петренка, Марії Бегун, Володимира Павловського та інших сільчан, а то просто стоять зграями і виють під вікнами житлових будинків. Погодьмося: картина моторошна, усвідомити її просто важко, але ж вона - реальна.
Староста села й усі його мешканці справедливо обурюються, наголошуючи питання: «У кого шукати захист? І де, коли на те пішло, наші мисливські структури? Чи їм ніколи за власними розбірками?»
- А вчора, – додала у розмові Наталія Йосипівна, – сільчани бачили сіроманців вдень поблизу водонапірної башти, що майже у центрі села, неподалік будівлі сільради.
Мабуть, хочуть зайти і покерувати...
Олена КОМПАНЕЦЬ
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