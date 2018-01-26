пятница, 26 января 2018 г.

Водно-болотні угіддя надзвичайно цінні для усіх людей

Щорічно 2 лютого відзначається Всесвітній день водно-болотних угідь, а цього року він проходить під гаслом  «Водно-болотні угіддя для збалансованого розвитку міст».

Думаю, цікаво буде знати, що третину заповідного фонду Чернігівщини складають водно-болотні угіддя. Переважна більшість гідрологічних заказників та пам’яток природи (264 заказники та 31 пам’яток природи) створена з метою збереження унікальних та типових водно-болотних масивів. Також в долині р.Десни в межах Чернігівської області наразі нараховується дві території, що входять до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, які  носять назву «рамсарських угідь». Всього в області було визначено 156 болотних комплексів (загальною площею 45 тис. га), які потребують збереження і охорони.  На території Сновщини є 2 гідрологічні заказники загальнодержавного значення водно-болотних угідь та в складі заказників місцевого значення - 23 гідрологічні.
Тільки за умови значних зусиль усіх державних та недержавних відомств, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та всього населення залежить, чи збережемо ми такі цінні для біорізноманіття природні ландшафти.
А зберігати варто, бо водно-болотні угіддя відіграють значну роль у зменшенні впливу таких екстремальних погодних явищ, як повені та посухи. Вони діють, немов природні водосховища, акумулюючи і зберігаючи дощові та талі води, запобігаючи повеням. Протягом посушливих періодів водно-болотні угіддя «віддають воду» і затримують початок посухи.
Отже, зробімо і ми  свій внесок у збереження та відтворення надзвичайно цінних для ycix людей водно-болотних угідь!
В.КИРИЧЕНКО, начальник Щорської експлуатаційної дільниці №2 Корюківського МУВГ
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)