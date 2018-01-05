Блог районної газети "Промінь". Сновський район
пятница, 5 января 2018 г.
Різдвяна афіша
8 січня о 15-ій год. Будинок культури запрошує жителів та гостей міста на розважальну програму «Різдвяні історії» (для дорослих та молоді). Глядачів очікує море позитиву.
Автор:
Промінь
на
0:55
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