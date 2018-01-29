Про українських письменників, творчий період яких розпочався чи припав на 20-ті роки минулого століття, розповідала присутнім на зустрічі у центральній бібліотеці наша землячка, науковий співробітник Харківського літературного музею, кандидат філологічних наук Марина Куценко.
Завдяки інтерактивним елементам, як-то вікторина, гра, тест на подібність, навіть чай з чебрецем, складалося враження безпосереднього перебування у тому часі поряд з П.Тичиною, О.Сосюрою, О.Курбасом, Н.Забілою, М.Кулішем, М.Хвильовим та іншими. У Харківському літературному музеї реалізується багато цікавих проектів, до розробки яких долучилася і наша гостя. Серед них і проект «Кав’ярня Пока», інтерактивний захід з якого «Входини у «Слово» був представлений у Сновській ЦБ.
Ніна МОКРОСНОП,
директор Сновської ЦБС
Завдяки інтерактивним елементам, як-то вікторина, гра, тест на подібність, навіть чай з чебрецем, складалося враження безпосереднього перебування у тому часі поряд з П.Тичиною, О.Сосюрою, О.Курбасом, Н.Забілою, М.Кулішем, М.Хвильовим та іншими. У Харківському літературному музеї реалізується багато цікавих проектів, до розробки яких долучилася і наша гостя. Серед них і проект «Кав’ярня Пока», інтерактивний захід з якого «Входини у «Слово» був представлений у Сновській ЦБ.
Ніна МОКРОСНОП,
директор Сновської ЦБС
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