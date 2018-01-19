Ліквідували мережу збуту зброї та боєприпасів

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою ліквідували мережу збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, вивезених з території проведення АТО до Чернігівської області.
Мешканець регіону організував поставки зброї та набоїв зі сходу України через приватних перевізників. Клієнтів зловмисник підшукував серед кримінальних кіл регіону. Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів незаконного продажу зловмисником боєприпасів. Співробітники СБ України затримали торгівця при спробі збуту снайперської гвинтівки з глушником.
Вилучено чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, півсотні набоїв калібру 7,62 мм, патрони до вогнепальної зброї різного калібру та споряджений магазин до ручного кулемета Калашникова, які направлені для проведення експертизи. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 410 ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії.
Мешканець регіону організував поставки зброї та набоїв зі сходу України через приватних перевізників. Клієнтів зловмисник підшукував серед кримінальних кіл регіону. Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів незаконного продажу зловмисником боєприпасів. Співробітники СБ України затримали торгівця при спробі збуту снайперської гвинтівки з глушником.
Вилучено чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, півсотні набоїв калібру 7,62 мм, патрони до вогнепальної зброї різного калібру та споряджений магазин до ручного кулемета Калашникова, які направлені для проведення експертизи. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 410 ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії.
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