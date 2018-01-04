Про корупцію і шахрайство

Останнє в минулому році розширене засідання колегії при РДА відбулося 26 грудня. Головним питанням на ньому було виконання антикорупційної програми за підсумками 2017 року. Доповідала Галина Ананченко,
завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату РДА. Щодо цього питання на сайті РДА постійно оновлюється інформація, проводяться прямі зв’язки з головою райдержадміністрації та його заступниками. Керівник апарату РДА Олеся Гориченко оприлюднила для присутніх довідку про роботу дисциплінарної комісії. Вів засідання голова РДА Валерій Радібеда, до складу президії увійшли голови міськради та райради – Олександр Медведьов та Ніна Кухаренко. Запрошені представники місцевих правоохоронних органів на колегію не прийшли.
Тему шахрайства наприкінці засідання порушила начальник управління соцзахисту населення РДА Ольга Запорожець. Вона розповіла, що останнім часом трапляються випадки, коли до одиноких людей похилого віку телефонують невідомі особи і повідомляють про соціальну новорічну грошову виплату у розмірі 20 тисяч, яку, мовляв, занесуть їм додому соцпрацівники. «Інформуємо, що ніякої грошової допомоги по нашій лінії ніхто не надає, тим паче у таких сумах, - сказала Ольга Василівна. – Застерігаю: не вірте шахраям! А за роз’ясненнями щодо соцвиплат звертайтеся до нашого управління за тел. 2-16-91».
Лариса МАРТИНЕНКО
завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату РДА. Щодо цього питання на сайті РДА постійно оновлюється інформація, проводяться прямі зв’язки з головою райдержадміністрації та його заступниками. Керівник апарату РДА Олеся Гориченко оприлюднила для присутніх довідку про роботу дисциплінарної комісії. Вів засідання голова РДА Валерій Радібеда, до складу президії увійшли голови міськради та райради – Олександр Медведьов та Ніна Кухаренко. Запрошені представники місцевих правоохоронних органів на колегію не прийшли.
Тему шахрайства наприкінці засідання порушила начальник управління соцзахисту населення РДА Ольга Запорожець. Вона розповіла, що останнім часом трапляються випадки, коли до одиноких людей похилого віку телефонують невідомі особи і повідомляють про соціальну новорічну грошову виплату у розмірі 20 тисяч, яку, мовляв, занесуть їм додому соцпрацівники. «Інформуємо, що ніякої грошової допомоги по нашій лінії ніхто не надає, тим паче у таких сумах, - сказала Ольга Василівна. – Застерігаю: не вірте шахраям! А за роз’ясненнями щодо соцвиплат звертайтеся до нашого управління за тел. 2-16-91».
Лариса МАРТИНЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий