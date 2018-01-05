Розіграш призів від «Променя» серед передплатників-2018

22 грудня відбувся традиційний розіграш подарунків серед передплатників газети «Промінь».
Брати участь в ньому могли ті читачі, які передплатили районну газету як мінімум на наступні півроку. Призів було 66, а квитанцій у скриньці – в десятки разів більше! Багато читачів прийшло в цей день і на саму акцію. І двоє з них – не пошкодували про це! Квитанції щасливчиків К.Філоненко зі Сновська та В.Сухомлин з Нових Борович витягли зі скриньки на їхніх очах, і їм вручили призи під гучні оплески тут же при всіх учасниках.
«Колектив редакції щиро вдячний і вам, шановні передплатники, і вам, дорогі спонсори, що ви підтримуєте рідну газету «Промінь»!» – такими словами розпочала новорічну лотерею редактор газети Олена Компанець. Вона запропонувала першим розіграти суперприз – поросятко, щоб всі учасники були в рівних умовах. (Його надав, як ми уже повідомляли, Володимир Жолобецький). Витягнути першу щасливу квитанцію, як годиться, надали право мужчині. Отже, поросятко виграла мешканка Сновська Тамара Мариненко, яка навіть і не сподівалася на такий передноворічний подарунок! Далі присутні по черзі самі витягували зі скриньки щасливі квитанції, а працівники редакції оголошували приз.
На завершення новорічної акції присутніх пригостили смачним короваєм від місцевого хлібозаводу. А трохи згодом була розіграна новорічна сосна, яку отримала мешканка Сновська Надія Гончаренко за відгадану загадку. Тим передплатникам, хто цього разу залишився без призів, бажаємо удачі в наступному році! І щиро дякуємо, що ви передплатили газету і будете з нами у 2018-му році.
P.S. Переможці акції можуть дізнатися про свій виграш, знайшовши своє прізвище у списку, поданому нижче, або на блозі газети «Промінь».
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Переможці лотереї-2018
Сидоренко (м.Сновськ), Гордійко О.І. (с.Н.Млини), Артеменко С.Б. (м.Сновськ), Твердохлебова Т.І. (м.Сновськ), Демченко М.Ф. (с.Тур’я), Артеменко (м.Сновськ), Біба О.М. (м.Сновськ), Хоминська Л.П. (м.Сновськ), Свищ Л.С. (с.Сновське), Брезгун О.М. (м.Сновськ), Коваленко С.С. (м.Сновськ), Гончаренко А.П. (с.Петрівка), Юрченко Л.Ф. (м.Сновськ), Філоненко К.А. (м.Сновськ), Косенчук М.А. (с.В.Щимель), Панчошна (с.В.Щимель), Мося І.З. (с.Ст.Рудня), Кузьменко Л.І. (с.Сновське), Терещенко В.А. (с.Низківка), Сіра В.М. (с.Іванівка), Циганок М.Г. (с.Іванівка), Лагута М.І. (с.Кучинівка), Масленок Т.М. (с.В.Щимель), Тебенко Г.С. (с.Тихоновичі), Ніколаєнко (м.Сновськ), Кулик О.В. (м.Сновськ), Іваницька (м.Сновськ), Верхулевська В.О. (с.Гірськ), Романенко Ю.О. (м.Сновськ), Соломенник (м.Сновськ), Боровко О.В. (м.Сновськ), Росік М.Г. (с.Н.Млини), Кравцова В.В. (м.Сновськ), Децик А.М. (с.Камка), Кухаренко Н.І. (м.Сновськ), Мятенко І.О. (с.Іванівка), Шпонарський Я.В. (м.Сновськ), Курилін (м.Сновськ), Гордієнко Л.М. (с.Низківка), Бовдзей М.М. (с.Тур’я), Криволап О.М. (м.Сновськ), Білашко (м.Сновськ), Криволап (м.Сновськ), Сухомлин (с.Н.Боровичі), Цимбал О.С. (м.Сновськ), Купрієнко (м.Сновськ), Мартиненко О.М. (с.Піщанка), Гудим О.Ф (м.Сновськ), Гетьманенко В. (с.Займище), Скоблик Л.М. (м.Сновськ), Жигалов Ю.М. (м.Сновськ), Ворушило О.В. (м.Сновськ), Ященко О.М. (с.Попільня), Талаш В.К. (м.Сновськ), Кушнір К.П. (с.Тихоновичі), Коваль М.М. (с.Тихоновичі), Анікеєнко В.В. (м.Сновськ), Заборовська Н.М. (с.Чепелів), Францкевич (м.Сновськ), Мягка Н.П. (с.Тихоновичі), Криволап О.І. (с.Тур’я), Пильник В.В. (м.Сновськ), Надточій Ю.В. (с.Гірськ), Трус О.І. (с.Суничне), Куценко Л.О. (с.Є.Рудня).
Брати участь в ньому могли ті читачі, які передплатили районну газету як мінімум на наступні півроку. Призів було 66, а квитанцій у скриньці – в десятки разів більше! Багато читачів прийшло в цей день і на саму акцію. І двоє з них – не пошкодували про це! Квитанції щасливчиків К.Філоненко зі Сновська та В.Сухомлин з Нових Борович витягли зі скриньки на їхніх очах, і їм вручили призи під гучні оплески тут же при всіх учасниках.
«Колектив редакції щиро вдячний і вам, шановні передплатники, і вам, дорогі спонсори, що ви підтримуєте рідну газету «Промінь»!» – такими словами розпочала новорічну лотерею редактор газети Олена Компанець. Вона запропонувала першим розіграти суперприз – поросятко, щоб всі учасники були в рівних умовах. (Його надав, як ми уже повідомляли, Володимир Жолобецький). Витягнути першу щасливу квитанцію, як годиться, надали право мужчині. Отже, поросятко виграла мешканка Сновська Тамара Мариненко, яка навіть і не сподівалася на такий передноворічний подарунок! Далі присутні по черзі самі витягували зі скриньки щасливі квитанції, а працівники редакції оголошували приз.
На завершення новорічної акції присутніх пригостили смачним короваєм від місцевого хлібозаводу. А трохи згодом була розіграна новорічна сосна, яку отримала мешканка Сновська Надія Гончаренко за відгадану загадку. Тим передплатникам, хто цього разу залишився без призів, бажаємо удачі в наступному році! І щиро дякуємо, що ви передплатили газету і будете з нами у 2018-му році.
P.S. Переможці акції можуть дізнатися про свій виграш, знайшовши своє прізвище у списку, поданому нижче, або на блозі газети «Промінь».
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Переможці лотереї-2018
Сидоренко (м.Сновськ), Гордійко О.І. (с.Н.Млини), Артеменко С.Б. (м.Сновськ), Твердохлебова Т.І. (м.Сновськ), Демченко М.Ф. (с.Тур’я), Артеменко (м.Сновськ), Біба О.М. (м.Сновськ), Хоминська Л.П. (м.Сновськ), Свищ Л.С. (с.Сновське), Брезгун О.М. (м.Сновськ), Коваленко С.С. (м.Сновськ), Гончаренко А.П. (с.Петрівка), Юрченко Л.Ф. (м.Сновськ), Філоненко К.А. (м.Сновськ), Косенчук М.А. (с.В.Щимель), Панчошна (с.В.Щимель), Мося І.З. (с.Ст.Рудня), Кузьменко Л.І. (с.Сновське), Терещенко В.А. (с.Низківка), Сіра В.М. (с.Іванівка), Циганок М.Г. (с.Іванівка), Лагута М.І. (с.Кучинівка), Масленок Т.М. (с.В.Щимель), Тебенко Г.С. (с.Тихоновичі), Ніколаєнко (м.Сновськ), Кулик О.В. (м.Сновськ), Іваницька (м.Сновськ), Верхулевська В.О. (с.Гірськ), Романенко Ю.О. (м.Сновськ), Соломенник (м.Сновськ), Боровко О.В. (м.Сновськ), Росік М.Г. (с.Н.Млини), Кравцова В.В. (м.Сновськ), Децик А.М. (с.Камка), Кухаренко Н.І. (м.Сновськ), Мятенко І.О. (с.Іванівка), Шпонарський Я.В. (м.Сновськ), Курилін (м.Сновськ), Гордієнко Л.М. (с.Низківка), Бовдзей М.М. (с.Тур’я), Криволап О.М. (м.Сновськ), Білашко (м.Сновськ), Криволап (м.Сновськ), Сухомлин (с.Н.Боровичі), Цимбал О.С. (м.Сновськ), Купрієнко (м.Сновськ), Мартиненко О.М. (с.Піщанка), Гудим О.Ф (м.Сновськ), Гетьманенко В. (с.Займище), Скоблик Л.М. (м.Сновськ), Жигалов Ю.М. (м.Сновськ), Ворушило О.В. (м.Сновськ), Ященко О.М. (с.Попільня), Талаш В.К. (м.Сновськ), Кушнір К.П. (с.Тихоновичі), Коваль М.М. (с.Тихоновичі), Анікеєнко В.В. (м.Сновськ), Заборовська Н.М. (с.Чепелів), Францкевич (м.Сновськ), Мягка Н.П. (с.Тихоновичі), Криволап О.І. (с.Тур’я), Пильник В.В. (м.Сновськ), Надточій Ю.В. (с.Гірськ), Трус О.І. (с.Суничне), Куценко Л.О. (с.Є.Рудня).
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