Якщо ви отримали виробничу травму

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затверджено постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232.
Якщо з працівником стався нещасний випадок, безпосередній керівник робіт має терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити за необхідності його доставку до медичного закладу та негайно повідомити роботодавця. До прибуття комісії з розслідування необхідно забезпечити збереження обстановки на робочому місці, де стався нещасний випадок, машин, механізмів, обладнання, устаткування у тому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку, якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників або може спричинити більш тяжкі наслідки та порушення виробничих процесів.
Отримавши повідомлення про нещасний випадок, роботодавець протягом однієї години за допомогою засобів зв’язку має передати повідомлення про нещасний випадок (або протягом доби на паперовому носії):
- Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- керівникові первинної профспілкової організації незалежно від членства потерпілого в профспілці (якщо на підприємстві є декілька профспілок, повідомляють керівника профспілки, членом якої є потерпілий; якщо профспілка відсутня, — сповіщають уповноваженого з питань охорони праці);
- закладові державної санітарно-епідеміологічної служби (якщо виявлено гостре професійне захворювання (отруєння). Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, то роботодавець має повідомити керівник того підприємства.
Якщо нещасний випадок стався внаслідок пожежі, роботодавець має сповістити про це органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства.
В разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення крім вищевказаних: територіальному органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства та органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку.
Протягом доби наказом роботодавця має бути утворена комісія з розслідування нещасного випадку, до складу якої входить не менш ніж три особи. Головою комісії зазвичай є керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, якій роботодавець доручив виконувати функції з охорони праці. Також до складу комісії входять представник Фонду, представник первинної профспілкової організації, або уповноважена особа з питань охорони праці, а також представник підприємства, інші особи. Роботодавець має забезпечити належні умови для роботи комісії (приміщення, засоби зв’язку, оргтехніка, автотранспорт, канцелярське приладдя тощо). До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.
Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.
Протягом трьох робочих днів із моменту утворення комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана провести розслідування та скласти відповідні акти за формою Н-5 та за формою Н-1 (якщо нещасний випадок пов’язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження. Якщо комісія визнала нещасний випадок не пов’язаним з виробництвом, тоді складають лише акт за формою Н-5.
Протягом доби роботодавець має надіслати примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1:
- керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі, яка відповідно до наказу роботодавця виконує функції з охорони праці;
- потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
- Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- територіальному органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства;
- первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або уповноваженому з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня.
Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилають органові управління підприємства, а у разі його відсутності - місцевій держадміністрації.
Термін проведення розслідування можливо продовжити у випадках, передбачених пунктом 31 Порядку № 1232, або якщо виникла потреба провести лабораторні дослідження, експертизу, випробування для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку. Для продовження терміну розслідування необхідне письмове погодження з територіальним органом Держпраці.
Спеціальне розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю, проводиться за рішенням Держпраці.
Сергій Лисогор
страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділення УВД Фонду
соціального страхування в
Чернігівській області
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