Спортсмени отримали до свята подарунки

Напередодні свята Богоявлення до Сновської ДЮСШ завітали шановані гості.
Депутати обласної ради та міської ради Володимир Селянський, Сергій Виблов та помічник депутата облради В’ячеслав Матвієнко приїхали до освітянського закладу, щоб привітати колектив та учнів спортивної школи з Хрещенням Господнім, висловити слова вдячності організаторам останнього міжобласного футбольного турніру серед команд юнаків 2006-2007 та 2008-2009 років народження. Гості відзначили особисту заслугу тренера ДЮСШ Олександра Кухаренка, підопічні якого зайняли друге та перше місця на цьому турнірі. Пан Володимир запевнив, що він не останній раз відвідує наш спортивний заклад і як людина небайдужа до спорту, і як заступник голови постійної комісії облради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.
Після відвідування гостями тренування учнів відділення футболу та обміну думками між депутатами та тренерсько-викладацьким складом, Володимир Селянський вручив подарунки спортивній школі.
Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
Управління освіти міської ради
Депутати обласної ради та міської ради Володимир Селянський, Сергій Виблов та помічник депутата облради В’ячеслав Матвієнко приїхали до освітянського закладу, щоб привітати колектив та учнів спортивної школи з Хрещенням Господнім, висловити слова вдячності організаторам останнього міжобласного футбольного турніру серед команд юнаків 2006-2007 та 2008-2009 років народження. Гості відзначили особисту заслугу тренера ДЮСШ Олександра Кухаренка, підопічні якого зайняли друге та перше місця на цьому турнірі. Пан Володимир запевнив, що він не останній раз відвідує наш спортивний заклад і як людина небайдужа до спорту, і як заступник голови постійної комісії облради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.
Після відвідування гостями тренування учнів відділення футболу та обміну думками між депутатами та тренерсько-викладацьким складом, Володимир Селянський вручив подарунки спортивній школі.
Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
Управління освіти міської ради
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