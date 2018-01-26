Рятувальники проводять роз’яснювальну роботу на льоду

18 січня особовим складом Сновського РС та 8 ДПРЧ м.Сновськ проведено рейдове відпрацювання місць скупчення рибалок на р.Снов.
Під час виходу на кригу, незважаючи на морозну погоду, спостерігалось тріщання льодового покриву, яке викликає занепокоєння. Під час зустрічі на льоду рибалкам було роз’яснено правила безпечної поведінки на кризі, а також заходи та методи рятування людей у разі необхідності. Їх вкотре закликали бути обережними на льоду.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС Управління ДСНС у Чернігівській обл., підполковник служби цивільного захисту
Під час виходу на кригу, незважаючи на морозну погоду, спостерігалось тріщання льодового покриву, яке викликає занепокоєння. Під час зустрічі на льоду рибалкам було роз’яснено правила безпечної поведінки на кризі, а також заходи та методи рятування людей у разі необхідності. Їх вкотре закликали бути обережними на льоду.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС Управління ДСНС у Чернігівській обл., підполковник служби цивільного захисту
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