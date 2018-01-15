Графіки прийому

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в Чернігівській області
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Посада
|
Дні і години прийому
|
1
|
Нашиванько Володимир Петрович
|
начальник
управління
|
понеділок
з 14.00 до 17.00
четвер
з 09.00 до 12.00
|
2
|
Метлицька Олена Миколаївна
|
заступник
начальника управління – начальник відділу страхових виплат та матеріального забезпечення
|
щоденно
з 09.00 до 13.00
Прийом проводиться в кімнаті прийому громадян (м. Чернігів, вул. Музична,1-А).
ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Посада
|
Дні і години прийому
|
1
|
Баженков Євген Володимирович
|
директор
|
вівторок
10.00 – 17.00
|
2
|
Нестеров Сергій Володимирович
|
заступник
директора
|
понеділок
10.00 – 17.00
|
3
|
Лапчик Світлана Дмитрівна
|
заступник
директора
|
середа
10.00 – 17.00
|
4
|
Забела Володимир Юрійович
|
заступник
директора
|
п’ятниця
10.00 – 16.45
Прийом проводиться в кімнаті прийому громадян (м. Київ, вул. Боричів Тік, 30, кімн.108)
Щиглевська Ю.М., в. о. начальника Городнянського
відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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