понедельник, 15 января 2018 г.

Графіки прийому

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в Чернігівській області



№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дні і години прийому

1

Нашиванько Володимир Петрович

начальник
управління
понеділок
з 14.00 до  17.00
четвер
з 09.00 до 12.00

2

Метлицька Олена Миколаївна
заступник
начальника управління – начальник відділу страхових виплат та матеріального забезпечення

щоденно
з 09.00 до 13.00

Прийом проводиться  в кімнаті прийому громадян (м. Чернігів, вул. Музична,1-А).


ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

 № з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дні і години прийому

1

Баженков Євген Володимирович

директор
вівторок
10.00 – 17.00

2

Нестеров Сергій Володимирович

заступник
директора

понеділок
10.00 – 17.00

3

Лапчик Світлана Дмитрівна

заступник
директора

середа
10.00 – 17.00

4

Забела Володимир Юрійович

заступник
директора

п’ятниця
10.00 – 16.45

Прийом проводиться в кімнаті прийому громадян (м. Київ, вул. Боричів Тік, 30, кімн.108)

                                                           Щиглевська Ю.М., в. о. начальника  Городнянського
                                                           відділення управління виконавчої дирекції
                                                           Фонду соціального страхування України             
                                                           в Чернігівській області


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