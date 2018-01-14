Засуджено сновських наркоторгівців

За матеріалами Служби безпеки України, Менський районний суд Чернігівської області виніс вирок двом мешканцям Сновського району, причетним до виготовлення та збуту ацетильованого опію.
Правоохоронці встановили, що для виробництва наркотичної речовини ділки використовували господарські приміщення на території двох приватних домоволодінь. Упродовж доби зловмисники виготовляли понад сто п’ятдесят кубів наркотику, який потім розповсюджували серед мешканців регіону, зокрема серед неповнолітніх. Співробітники СБУ спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури затримали зловмисників під час реалізації чергової партії «товару». При обшуках помешкань членів злочинної групи правоохоронці вилучили наркотичну сировину, обладнання для виготовлення опію та чимало готової «продукції».
Суд визнав зловмисників винними за частинами 2 і 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці встановили, що для виробництва наркотичної речовини ділки використовували господарські приміщення на території двох приватних домоволодінь. Упродовж доби зловмисники виготовляли понад сто п’ятдесят кубів наркотику, який потім розповсюджували серед мешканців регіону, зокрема серед неповнолітніх. Співробітники СБУ спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури затримали зловмисників під час реалізації чергової партії «товару». При обшуках помешкань членів злочинної групи правоохоронці вилучили наркотичну сировину, обладнання для виготовлення опію та чимало готової «продукції».
Суд визнав зловмисників винними за частинами 2 і 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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