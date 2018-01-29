Перемога Проекту на реконструкцію табору «Дружба» (Конкурсний відбір на фінансування проектів з ДФРР на 2018 рік)

19 січня 2018 року в обл-держадміністрації відбулось засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2018 році.
Комісією було затверджено загальний рейтинговий перелік проектів, що брали участь у попередньому конкурсному відборі. За результатами експертного оцінювання один з дев’яти проектів, направлених відділом економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради на розгляд комісії, зайняв 18 місце серед 423 оцінених проектів та увійшов до переліку проектів, які отримають фінансування у 2018 році за рахунок коштів ДФРР. Мова йде про Проект під назвою «Здоровий відпочинок – кожній дитині» (реконструкція Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба»). Загальна вартість Проекту складає 2605,135 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів ДФРР – 2058,057 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету – 547,078 тис. грн.
Проектом передбачено здійснити поточний ремонт їдальні та спальних корпусів, закупити обладнання та меблі для їдальні, меблі для спальних корпусів, постільну білизну та ковдри, привести до сучасних вимог душові, облаштувати тротуарні доріжки, встановити альтанки та відкритий вуличний басейн.
З реалізацією даного Проекту наш табір «Дружба» отримає новий шанс на життя, а міська рада буде і надалі проводити системну роботу по залученню додаткових інвестицій до нашої громади.
Відділ економічного
розвитку та інвестицій
р Сновської міської ради
Комісією було затверджено загальний рейтинговий перелік проектів, що брали участь у попередньому конкурсному відборі. За результатами експертного оцінювання один з дев’яти проектів, направлених відділом економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради на розгляд комісії, зайняв 18 місце серед 423 оцінених проектів та увійшов до переліку проектів, які отримають фінансування у 2018 році за рахунок коштів ДФРР. Мова йде про Проект під назвою «Здоровий відпочинок – кожній дитині» (реконструкція Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба»). Загальна вартість Проекту складає 2605,135 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів ДФРР – 2058,057 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету – 547,078 тис. грн.
Проектом передбачено здійснити поточний ремонт їдальні та спальних корпусів, закупити обладнання та меблі для їдальні, меблі для спальних корпусів, постільну білизну та ковдри, привести до сучасних вимог душові, облаштувати тротуарні доріжки, встановити альтанки та відкритий вуличний басейн.
З реалізацією даного Проекту наш табір «Дружба» отримає новий шанс на життя, а міська рада буде і надалі проводити системну роботу по залученню додаткових інвестицій до нашої громади.
Відділ економічного
розвитку та інвестицій
р Сновської міської ради
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