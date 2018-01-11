Штрафи не змінилися. Але їздити треба повільніше

З 1 січня 2018 року вступили в дію зміни до Правил дорожнього руху України, які зобов’язують водіїв їздити в населених пунктах зі швидкістю 50 км/год. (раніше було обмеження 60 км/год.).
Народні депутати обіцяли підняти і штрафи за перевищення швидкості аж до 3400 грн. Таку ж саму суму штрафу пропонували встановити за залишення місця ДТП та передбачити можливість позбавляти за це права керування транспортним засобом на строк до 6 місяців. Але поки що цей законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді. А відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення (станом на 11 січня ц.р.) за перевищення водіями швидкості руху більш ніж на 20 км/год. накладається штраф 255 гривень (15 неоподатковуваних мінімумів), більш як на 50 км/год - 510 гривень.
Серед майбутніх нововведень, за які ще не проголосували - запровадження системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху, збільшення штрафів за керуванням авто без посвідчення водія (до 10 200 грн) та за водіння авто у нетверезому стані (до 40 тис. грн).
А от зміни до порядку видачі посвідчення водія вже набули чинності. З початку року перше водійське посвідчення видаватиметься всього на 2 роки. Для його власника (водія, який щойно пройшов відповідні курси підготовки і склав теоретичні й практичні іспити) введено обмеження – не перевищувати швидкість руху 70 км/год. Якщо протягом цих двох років водій отримав не більше двох штрафів за порушення правил дорожнього руху, то йому без екзаменів обміняють водійське посвідчення на нове, строк дії якого буде 30 років. Якщо ж порушень було три і більше – доведеться знову складати теоретичні і практичні іспити.
Цими нововведеннями МВС планує підвищити безпеку на дорогах. Проте будь-які швидкісні обмеження та підвищення штрафів будуть марними, якщо за порушення правил водії не нестимуть відповідальності через корупцію в країні.
А ще безпека залежить і від якості дорожнього покриття, облаштування узбіччя, перехресть, пішохідних переходів тощо. І, звичайно, від свідомості самих водіїв, велосипедистів і пішоходів.
Щоб вберегти життя собі й іншим, дотримуйтеся хоча б таких простих правил: не сідайте за кермо після вживання алкоголю; переходьте дорогу лише у дозволених місцях; ходіть узбіччям назустріч транспорту; у темний час доби носіть одяг зі світловідбивними елементами.
Лариса МАРТИНЕНКО
Народні депутати обіцяли підняти і штрафи за перевищення швидкості аж до 3400 грн. Таку ж саму суму штрафу пропонували встановити за залишення місця ДТП та передбачити можливість позбавляти за це права керування транспортним засобом на строк до 6 місяців. Але поки що цей законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді. А відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення (станом на 11 січня ц.р.) за перевищення водіями швидкості руху більш ніж на 20 км/год. накладається штраф 255 гривень (15 неоподатковуваних мінімумів), більш як на 50 км/год - 510 гривень.
Серед майбутніх нововведень, за які ще не проголосували - запровадження системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху, збільшення штрафів за керуванням авто без посвідчення водія (до 10 200 грн) та за водіння авто у нетверезому стані (до 40 тис. грн).
А от зміни до порядку видачі посвідчення водія вже набули чинності. З початку року перше водійське посвідчення видаватиметься всього на 2 роки. Для його власника (водія, який щойно пройшов відповідні курси підготовки і склав теоретичні й практичні іспити) введено обмеження – не перевищувати швидкість руху 70 км/год. Якщо протягом цих двох років водій отримав не більше двох штрафів за порушення правил дорожнього руху, то йому без екзаменів обміняють водійське посвідчення на нове, строк дії якого буде 30 років. Якщо ж порушень було три і більше – доведеться знову складати теоретичні і практичні іспити.
Цими нововведеннями МВС планує підвищити безпеку на дорогах. Проте будь-які швидкісні обмеження та підвищення штрафів будуть марними, якщо за порушення правил водії не нестимуть відповідальності через корупцію в країні.
А ще безпека залежить і від якості дорожнього покриття, облаштування узбіччя, перехресть, пішохідних переходів тощо. І, звичайно, від свідомості самих водіїв, велосипедистів і пішоходів.
Щоб вберегти життя собі й іншим, дотримуйтеся хоча б таких простих правил: не сідайте за кермо після вживання алкоголю; переходьте дорогу лише у дозволених місцях; ходіть узбіччям назустріч транспорту; у темний час доби носіть одяг зі світловідбивними елементами.
Лариса МАРТИНЕНКО
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