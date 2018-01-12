пятница, 12 января 2018 г.

Черговий рік – це лиш фрагмент життя

Новорічно-різдвяні свята у дитячій бібліотеці продовжились і на початку нинішнього Нового року, коли бібліотекарі потурбувались про те, щоб настрій у діток тільки зростав у очікуванні теплого спілкування. Саме таким заходом стало свято «Новий рік стрічаємо, Різдво відзначаємо».



Святкове дійство розпочалось мелодією пісні «Весела новорічна», а потім ансамбль «Мажор» (керівник  С.Г. Кузьменко) Сновської музичної школи ім. Н.Рахліна виконав п’єсу «Дзвоники дзвенять», якою налаштував присутніх на святковий настрій. Завітав на свято і «Новий 2018  рік» (Денис Шевцов) зі своїми казковими героями, які вітали присутніх із Новим роком та Різдвом Христовим. Музичні номери ансамблю «Мажор» «Дзідзьо», «Я і Сара», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Нова радість стала» та інші викликали гучні оплески публіки. А члени лялькового театру «Буратіно» (Юлія Росик,  Марія Шевцова, Ілона Лагута, Євгенія Кухарєва, Денис Шевцов) підготували виставу «Колобок-супермен», яку разом із гостями переглянув настоятель Свято-Миколаївського  Всецариці храму отець Павло. Він теж  поздоровив усіх  із Новорічними та Різдвяними святами та вручив дітям солодощі.
Г.ГОЛУБЦОВА,
 бібліотекар 
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)