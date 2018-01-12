Черговий рік – це лиш фрагмент життя

Новорічно-різдвяні свята у дитячій бібліотеці продовжились і на початку нинішнього Нового року, коли бібліотекарі потурбувались про те, щоб настрій у діток тільки зростав у очікуванні теплого спілкування. Саме таким заходом стало свято «Новий рік стрічаємо, Різдво відзначаємо».
Святкове дійство розпочалось мелодією пісні «Весела новорічна», а потім ансамбль «Мажор» (керівник С.Г. Кузьменко) Сновської музичної школи ім. Н.Рахліна виконав п’єсу «Дзвоники дзвенять», якою налаштував присутніх на святковий настрій. Завітав на свято і «Новий 2018 рік» (Денис Шевцов) зі своїми казковими героями, які вітали присутніх із Новим роком та Різдвом Христовим. Музичні номери ансамблю «Мажор» «Дзідзьо», «Я і Сара», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Нова радість стала» та інші викликали гучні оплески публіки. А члени лялькового театру «Буратіно» (Юлія Росик, Марія Шевцова, Ілона Лагута, Євгенія Кухарєва, Денис Шевцов) підготували виставу «Колобок-супермен», яку разом із гостями переглянув настоятель Свято-Миколаївського Всецариці храму отець Павло. Він теж поздоровив усіх із Новорічними та Різдвяними святами та вручив дітям солодощі.
Г.ГОЛУБЦОВА,
бібліотекар
Святкове дійство розпочалось мелодією пісні «Весела новорічна», а потім ансамбль «Мажор» (керівник С.Г. Кузьменко) Сновської музичної школи ім. Н.Рахліна виконав п’єсу «Дзвоники дзвенять», якою налаштував присутніх на святковий настрій. Завітав на свято і «Новий 2018 рік» (Денис Шевцов) зі своїми казковими героями, які вітали присутніх із Новим роком та Різдвом Христовим. Музичні номери ансамблю «Мажор» «Дзідзьо», «Я і Сара», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Нова радість стала» та інші викликали гучні оплески публіки. А члени лялькового театру «Буратіно» (Юлія Росик, Марія Шевцова, Ілона Лагута, Євгенія Кухарєва, Денис Шевцов) підготували виставу «Колобок-супермен», яку разом із гостями переглянув настоятель Свято-Миколаївського Всецариці храму отець Павло. Він теж поздоровив усіх із Новорічними та Різдвяними святами та вручив дітям солодощі.
Г.ГОЛУБЦОВА,
бібліотекар
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